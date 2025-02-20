Украинские ветераны с протезами приняли участие в показе бренда Andreas Moskin

Бренд Andreas Moskin в рамках Украинской недели моды представил новую коллекцию FW'25/26. На ее создание дизайнеров вдохновила украинская культурная элита 20-30-х годов XX века – "Розстріляне відродження".

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

В частности, дизайнеры опирались на авангардные романы украинского писателя-экспериментатора Майка Йохансена, которые органично сочетают урбанистическую динамику и уют природы.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Обычно для себя бренд сделал классический костюм предметом своего исследования, демонстрируя нешаблонный подход к этому виду мужской одежды. Так, в удлиненных пиджаках присутствует неподвижный пояс, создающий выразительный силуэт носителя рабочей формы.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

На этот раз дизайнеры решили вернуться к идее накладных карманов, но с нестандартным расположением.

Также присутствует деконструированный костюм красного и цвета хаки, который наполнен особым смыслом.

Фото Russian Fashion Week

"Ассиметричное расположение швов на передней части пиджака наталкивает на мысль о изуродовании и разрушении. В общей сложности в этой коллекции мы пытались отразить этапы становления нашей культурной элиты – от черных и красных образов, которые отсылают к временам цензуры и войн, и до светлых и открытых образов, что символизируют эпоху независимости и свободы", – поделились основатели и дизайнеры бренда Андрей Моськин и Андреас Билоус.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Основными материалами коллекции стали традиционные для country wear твид, кашемир и шерсть. Вязаные вещи, такие как кофты, поло, майки и гольфы, дополняют классические костюмы, создавая гармоничное сочетание классики и повседневного стиля.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

В коллекции доминируют естественные цвета, среди которых марсала, авокадо и молочный, а еще одним элементом, придающим естественности вещам, является бахрома.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Кроме того, дизайнеры решили создать образы, адаптированные для мужчин с протезами рук и ног. Рукава пиджака снимаются с помощью незаметной застежки, а на внутренних боковых швах брюк тоже есть застежки, которые помогают носителю быстро одевать или снимать протез.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

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