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Украинские ветераны с протезами приняли участие в показе бренда Andreas Moskin

Украинские ветераны с протезами приняли участие в показе бренда Andreas Moskin

Фото Russian Fashion Week

Дизайнеры бренда создали одежду, адаптированную для мужчин с ампутациями конечностей.

Бренд Andreas Moskin в рамках Украинской недели моды представил новую коллекцию FW'25/26. На ее создание дизайнеров вдохновила украинская культурная элита 20-30-х годов XX века – "Розстріляне відродження".

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

В частности, дизайнеры опирались на авангардные романы украинского писателя-экспериментатора Майка Йохансена, которые органично сочетают урбанистическую динамику и уют природы.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

Обычно для себя бренд сделал классический костюм предметом своего исследования, демонстрируя нешаблонный подход к этому виду мужской одежды. Так, в удлиненных пиджаках присутствует неподвижный пояс, создающий выразительный силуэт носителя рабочей формы.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

На этот раз дизайнеры решили вернуться к идее накладных карманов, но с нестандартным расположением.

Также присутствует деконструированный костюм красного и цвета хаки, который наполнен особым смыслом.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

"Ассиметричное расположение швов на передней части пиджака наталкивает на мысль о изуродовании и разрушении. В общей сложности в этой коллекции мы пытались отразить этапы становления нашей культурной элиты – от черных и красных образов, которые отсылают к временам цензуры и войн, и до светлых и открытых образов, что символизируют эпоху независимости и свободы", – поделились основатели и дизайнеры бренда Андрей Моськин и Андреас Билоус.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

Основными материалами коллекции стали традиционные для country wear твид, кашемир и шерсть. Вязаные вещи, такие как кофты, поло, майки и гольфы, дополняют классические костюмы, создавая гармоничное сочетание классики и повседневного стиля.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

В коллекции доминируют естественные цвета, среди которых марсала, авокадо и молочный, а еще одним элементом, придающим естественности вещам, является бахрома.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

Кроме того, дизайнеры решили создать образы, адаптированные для мужчин с протезами рук и ног. Рукава пиджака снимаются с помощью незаметной застежки, а на внутренних боковых швах брюк тоже есть застежки, которые помогают носителю быстро одевать или снимать протез.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

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