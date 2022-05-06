Украинский бренд Bevza выпустил серьги, вдохновившись песней "Ой у лузі червона калина"

Светлана Бевза представила в своей коллекции серьги в виде кисти калины. На создание этого аксессуара дизайнера вдохновил гимн Сечевых стрельцов "Ой у лузі червона калина".

Этот аксессуар впервые был представлен на Неделе моды в Нью-Йорке, всего за 10 дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Основа серьги выполнена из латуни, а красные "ягоды" - из кораллов. Стоимость такого украшения - 155 евро.

"Мода - это лучший и самый красивый способ заявить, что Украина была и является отдельной страной. Я не трачу много времени на размышления, как реализовать вдохновение в коллекции, потому что это так естественно, я вижу это каждый день", - рассказала дизайнер.

Напомним, возродил знаменитую украинскую песню и буквально сделал гимном российско-украинской войны лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, когда исполнил ее в центре Киева в рядах теробороны. Композиция моментально стала вирусной и прозвучала уже мз уст других украинских артистов во многих странах.

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