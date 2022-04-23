Украинский бренд Indposhiv выпустил коллекцию нагрудных платков с кадрами войны

Коллекция нагрудных мужских платков получила название "Война в Украине" и стала благотворительной, ведь часть вырученных средств бренд будет перечислять волонтерам из Мариуполя.

Изображены на платках иллюстрации украинской художницы Tinna Tihonenko, основой для которых стали военные фотографии.

"На первом платке - разрушенный дом без стены, но с элементом веры в то, что Украина победит и залатает эту рану "вышиванкой". На второй - эпизод с взорванным мостом в Ирпене, которым должны были эвакуировать мирное население. На третий - момент прощания людей на железной дороге, которые возможно, больше никогда не увидятся. Каждый из персонажей иллюстраций - это Украинский Герой, которого вы сможете носить под сердцем", - говорится в описании бренда.

Indposhiv выпустил коллекцию нагрудных платков / facebook.com/indposhiv

"Никто не забудет это трагическое время войны, охватившей Украину. Дропом платков "March 2022" мы начинаем коллекцию "Война в Украине" и приглашаем вас присоединиться к сбору средств в поддержку волонтеров, которые помогают спасать людей с горячих точек. С каждого платка 500 гривен мы передаем волонтерам из Мариуполя", - осеметили в Indposhiv, добавив, что стоимость каждого платка - 2000 гривен. Всю коллекцию из трех платков можно приобрести за 5000 гривен.

Indposhiv выпустил коллекцию нагрудных платков / facebook.com/indposhiv

Indposhiv выпустил коллекцию нагрудных платков / facebook.com/indposhiv

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