Украинский бренд одежды презентовал кампейн-манифест женщинам

Украинский бренд базовой женской одежды SOLMAR презентовал кампейн, целью которого стать манифестом женщинам: "Менять одежду как настроение, но нравиться себе любой – это база".

В рамках кампейна на официальной странице бренда в Instagram будут появляться короткие видео с историями нескольких девушек: о работе, подругах, мгновениях счастья и грусти, маленьких слабостях и свободе. Эти видеоролики, как пазл, сочетаются в один большой манифест.

Создатели кампейна хотят акцентировать внимание на том, что дает женщинам энергию радоваться, жить, творить, добиваться успеха, чувствовать себя уверенной и счастливой.

Это истории об эмоциональном и физическом фундаментах – неотъемлемой базе, важной частью которой всегда является одежда. Эти видео являются своеобразной одеждой девушкам, которые принимают себя в любом настроении и наряде.

"Мы знаем, насколько современным женщинам важно чувствовать себя, принимать собственные состояния и настроение. Особенно в осенний сезон, когда на улице холодно, но хочется оставаться красивой. Именно поэтому требуется базовый гардероб", — поделились основатели бренда Ольга и Сергей Костецкие.

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