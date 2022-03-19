Украинский бренд Vorozhbyt&Zemskova шьет балаклавы для армии

Почти месяц в Украине идет война и многие из дизайнеров сосредоточили свои производства не на созданиях новых коллекций, а теперь шьют бронежилеты, берцы и теплую одежду для армии.

Также переосмыслил свое производство бренд Vorozhbyt&Zemskova. На странице в Instagram основательницы бренда Татьяна Земскова и Алена Ворожбит рассказали, что будут шить балаклавы для солдат терробороны. Использовать они будут ткань, из которой шилась последняя коллекция.

"Наша команда Vorozhbyt&Zemskova поддерживает родную Украину и вооруженные силы, которые так отважно защищают Родину. Из ткани, которая использовалась для нашей последней коллекции, мы делаем балаклавы для солдат. Мы хотим, чтобы наши бойцы чувствовали себя как можно больше в комфорте, а также наполнялись любовью нашей команды. Поэтому солдаты терробороны и охранники на блокпостах остаются в тепле наших балаклав", - говорится в посте.

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