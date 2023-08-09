Уличный стиль: что носят в Нью-Йорке

Это город с яркими жителями, которые не боятся модных экспериментов.

Нью-Йорк - один из самых известных городов мира и считается одной из столиц мировой моды. В городе представлено огромное количество бутиков, брендов, регулярно проходят Недели мод и вовсю бурлит fashion-жизнь.

Жители этого огромного и шумного города предпочитают удобную одежду, но имеют свой уникальный, смелый стиль, на который мы предлагаем вам взглянуть.

Читайте также: