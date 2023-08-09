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Уличный стиль: что носят в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
406
Время на прочтение
1 мин
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Уличный стиль: что носят в Нью-Йорке

Фото: Johnny Cirillo

Это город с яркими жителями, которые не боятся модных экспериментов.

Нью-Йорк - один из самых известных городов мира и считается одной из столиц мировой моды. В городе представлено огромное количество бутиков, брендов, регулярно проходят Недели мод и вовсю бурлит fashion-жизнь.

Жители этого огромного и шумного города предпочитают удобную одежду, но имеют свой уникальный, смелый стиль, на который мы предлагаем вам взглянуть.

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Дата публикации
Просмотры
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