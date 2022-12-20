Уникальное платье от прабабушки: невеста показала, как переделала наряд, которому более 80 лет

Свадьба - безусловно романтичное событие, но для девушки из США по имени Кэсси, этот день стал еще и поводом надеть особенное и ценное платье, которое ее семья передает из поколения в поколение уже более 80-ти лет. Наряд принадлежал прабабушке Кэсси, которая его надевала на свою свадьбу в 1939 году.

Кэсси со своим женихом Тайлером / Фото: insider.com

Своей удивительной историей невеста поделилась с изданием Insider.

Она призналась, что выросла, видя фотографии платья прабабушки Эвелин Спадафино, поэтому хорошо знала какой у него цвет, вид и длина. Но все детали она смогла разглядеть, только когда достала платье из коробки, которую ее мать хранила дома.

Изначально у свадебного платья были длинные узкие рукава с пуговицами, круглый вырез и, похоже, что оно было немного собрано под грудью. Сшили наряд из шелкового атласа сестры Спадафино, которые работали швеями в Нью-Йорке в 1930-х годах. Образ тогда невеста дополнила пышной фатой, украшением на голове и букетом.

На фото бабушка Кэсси - Эвелин Спадафино / Фото: insider.com

В 1991 году платье перешло внучке Эвелин Спадафино - Аннет Грин, которая затем стала мамой Кэсси. Аннет с разрешения бабушки решила переделать ее свадебное платье по-своему и в лаконичный наряд добавила пышный бант сзади, пышные рукава и кружево. Наряд был переделан в стиле легендарного свадебного платья принцессы Дианы.

Мама Кэсси - Аннет Грин / Фото: insider.com

"Мне очень нравилось мое свадебное платье, - сказала она. "На самом деле, в тот день, когда мы с Кэсси должны были пойти к швее, я надел его в последний раз".

Мама, папа, бабушка и дедушка Кэсси / Фото: insider.com

Кэсси же решила также кардинально переделать наряд, но сделать его более лаконичным. Она убрала рукава и банты, но оставила кружево, которое, добавила в наряд ее мать.

Кэсси и ее мама в день свадьбы / Фото: insider.com

Кэсси с мамой / Фото: insider.com

После свадьбы девушка также сохранила платье, но кому оно достанется пока не знает, ведь у нее в этом браке родилось два сына, а больше детей заводить она не планирует. Возможно платье перейдет, когда-то одной из ее будущих внучек.

"Сейчас я на распутье, что делать с платьем. Я определенно хочу, чтобы оно передавалось по наследству", - сказала она. "Может быть, я сохраню его для моей будущей внучки".

Кэсси с отцом / Фото: insider.com

Кэсси с родителями / Фото: insider.com

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