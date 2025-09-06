Успейте украсить талию платком: летний тренд, который вы еще можете поносить

Успейте украсить талию платком / © Getty Images

в 2025 году яркий платок вернулся в моду, но кроме классического способа его новости, украсив голову, стал популярным еще один вариант - повязать его на талии. Этот аксессуар покоряет подиумы и стритстайлеров, превращая даже самую простую комбинацию джинсов и топа в стильный образ.

Платок на талии / © Getty Images

К тому же этот тренд универсален - он работает и в повседневных кэжуал-образах, и в образах для работы или отдыха.

Платок на талии / © Getty Images

Лучше всего выбирать яркие принты, шелковые или сатиновые материалы и экспериментировать с различными способами завязывания. Это может быть легкий узел сбоку или объемный бант. Также платок можно носить поверх платья, топа, или даже жакета, или сделать его ярким акцентом лука.

