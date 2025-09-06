ТСН в социальных сетях

93
1 мин

Успейте украсить талию платком: летний тренд, который вы еще можете поносить

Это маленький штрих, который превратит образ в модный и узнаваемый.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Успейте украсить талию платком

Успейте украсить талию платком / © Getty Images

в 2025 году яркий платок вернулся в моду, но кроме классического способа его новости, украсив голову, стал популярным еще один вариант - повязать его на талии. Этот аксессуар покоряет подиумы и стритстайлеров, превращая даже самую простую комбинацию джинсов и топа в стильный образ.

Платок на талии / © Getty Images

Платок на талии / © Getty Images

К тому же этот тренд универсален - он работает и в повседневных кэжуал-образах, и в образах для работы или отдыха.

Платок на талии / © Getty Images

Платок на талии / © Getty Images

Лучше всего выбирать яркие принты, шелковые или сатиновые материалы и экспериментировать с различными способами завязывания. Это может быть легкий узел сбоку или объемный бант. Также платок можно носить поверх платья, топа, или даже жакета, или сделать его ярким акцентом лука.

Платок на талии / © Getty Images

Платок на талии / © Getty Images

93
