В 79 лет под венец: невеста-бабушка покорила Сеть своим эффектным свадебным образом

Эта невеста вдохновила многих женщин, поскольку не побоялась рискнуть и быть счастливой несмотря ни на что.

79-летняя американка Джанет Мерриман на личном примере продемонстрировала, что возраст - это только цифра в паспорте, поскольку в столь солидном возрасте решила выйти замуж. Избранником женщины стал 60-летний мужчина, с которым она в отношениях уже много лет.

К выбору наряда невеста решила подойти серьезно - пошла в салон свадебных платьев, а на примерку позвала свою внучку Дэни Джефферсон. Девушка опубликовала видео с примерки в своем TikTok, и оно моментально стало вирусным - его посмотрело более миллиона пользователей соцсети.

В ролике Джанет примеряет приталенное платье с декольте-сердцем и без бретелек, у наряда также очень высокий разрез, открывающий одну ногу, и декор из серебристых пайеток. Платье она дополнила гламурными туфлями на каблуках.

Позже Дэни опубликовала видео, в котором показала сам день торжества и подготовку к празднику. Платье ее бабушка немного усовершенствовала и добавила тонкие бретельки.

После церемонии невеста переоделась в белое мини-платье-кейп и надела другие босоножки.

Из-за популярности видео многие подписчики стали активно интересоваться у Дэни историей ее бабушки, из-за чего девушка записала еще одно видео, в котором рассказала, как встретила своего мужа. Джефферсон объяснила, что ранее ее бабушка уже была замужем, но в 2006 году ее муж покончил жизнь самоубийством. Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, ее бабушка оставалась стойкой, и более десяти лет спустя она начала встречаться со своим соседом, который в то время переживал разлуку со своей первой женой.

"Я никогда не забуду тот день, когда моя бабушка позвонила и сказала, что поцеловала мальчика", - сказал девушка, добавив, что роман пары начался, потому что ее бабушка эмоционально поддержала его во время развода. "С тех пор они жили долго и счастливо", - подытожила внучка.

Кстати, Джанет Мерриман тоже ведет TikTok, и на своей странице она опубликовала первый танец с новым мужем.

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