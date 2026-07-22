В белоснежном теннисном наряде: мама Марты Костюк стала лицом коллекции украинского бренда

Талина Бейко

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Тренер и мама украинской теннисистки Марты Костюк, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, — Талина Бейко— стала лицом дебютной теннисной коллекции украинского бренда LONA PRIST.

Эта коллекция стала знаковой для бренда, ведь в нее впервые вошла одежда. Так бренд представил целостные образы, которые можно носить как на теннисном корте, так и за его пределами.

«Для нас большая честь работать с Талиной Бейко — человеком, который более 30 лет воспитывает украинских теннисистов, несмотря на все трудности, и служит примером современной украинской женщины — активной, несгибаемой и вдохновляющей. Она передает свои знания и опыт молодежи, что созвучно ценностям бренда — мы создаем вещи, которые хочется передавать дальше», — рассказала основательница бренда Алена Прист.

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В коллекцию вошли три модели сумок, дизайн которых отсылает к теннисной атрибутике. Это сумка-мяч, модель в виде теннисной ракетки и вместительный кожаный шоппер, напоминающий чехол для ракеток.

Коллекция одежды состоит из асимметричной юбки, футболки-поло свободного кроя, повязки на голову, нарукавников и носков. Все вещи выполнены в белом цвете и вдохновлены эстетикой Уимблдона — старейшего теннисного турнира в мире, который впервые прошел в 1877 году.

«Для меня теннис — это очень стильный вид спорта, он побуждает тебя красиво одеваться, а это воспитывает дисциплину. А квинтэссенция этой эстетики — это, конечно же, Уимблдон. Ты даже на тренировку там не можешь прийти в черном — только белый цвет», — сказала Талина Бейко.

Вместе с Талиной в съемках приняла участие ее младшая дочь Зоряна. В видео, созданном к запуску капсулы, они рассказали о роли тенниса в своей жизни, воспитании чемпионов и особой модной эстетике этого вида спорта.

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