В чем встречать Новый 2024 год: модные советы от дизайнера Андре Тана

2024-й будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет удачу, и чтобы привлечь ее, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах.
Будьте смелы в выборе образа в этом гоуд, проявитесь так, как не делали этого раньше. Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения!
Так что же одеть в эту новогоднюю ночь?
1. Цвета:
Рекомендую обратить внимание на:
- Черный – это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.
- Красный – символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.
- Зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс – рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).
- Золотой – цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же рекомендую использовать его акцентно!
2. Пирья:
Это один из излюбленных элементов дракона. И моя личная любовь, они придают любому образу роскоши и статусности.
3. Блеск и пайетки
Они напоминают драконью чешую, поэтому точно не оставят свою обладательницу равнодушным + конечно же это очень празднично и ярко, а это то, что нужно для хорошего празднования!
4. Бархат, шелк, атлас и парча
Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшером-образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.
5. Яркие аксессуары
Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары – кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит удачу на вашу сторону.
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