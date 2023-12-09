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В чем встречать Новый 2024 год: модные советы от дизайнера Андре Тана

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В чем встречать Новый 2024 год: модные советы от дизайнера Андре Тана

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

2024-й будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет удачу, и чтобы привлечь ее, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах.

Будьте смелы в выборе образа в этом гоуд, проявитесь так, как не делали этого раньше. Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения!

Так что же одеть в эту новогоднюю ночь?

1. Цвета:

Рекомендую обратить внимание на:

  • Черный – это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.
  • Красный – символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.
  • Зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс – рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).
  • Золотой – цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же рекомендую использовать его акцентно!

2. Пирья:

Это один из излюбленных элементов дракона. И моя личная любовь, они придают любому образу роскоши и статусности.

3. Блеск и пайетки

Они напоминают драконью чешую, поэтому точно не оставят свою обладательницу равнодушным + конечно же это очень празднично и ярко, а это то, что нужно для хорошего празднования!

4. Бархат, шелк, атлас и парча

Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшером-образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.

5. Яркие аксессуары

Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары – кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит удачу на вашу сторону.

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Дата публикации
Просмотры
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