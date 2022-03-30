В цветах флага: украинский бренд выпустил патриотичные сумки

За деньги от продаж бренд помогает покупать тепловизоры и бронежилеты.

Весной 2022 года самыми трендовыми цветами стали оттенки украинского флага - синий и желтый. Именно это сочетание полюбили многие блогеры и инфлюенсеры, а компания Pantone и вовсе дала им названия: свободный синий (freedom blue) и энергичный/побуждающий к действиям желтый (energising yellow).

Многие бренды начали выпускать вещи в подобных цветах. Например, украинский бренд COOSH, владелицей которого является блогер Алина Френдий, представил две сумки-хобо в этих же оттенках. Сумки сделана их эко-кожи, а ее ручка украшена плетением.

Также COOSH из денег за заказы собирает деньги для армии. Таким образом бренд уже смог купить два тепловизора и три бронежилета, о чем рассказали в Instagram.

Читайте также: