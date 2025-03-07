В худи и футболках с розой: победительница "Холостяка-13" Инна Белень стала лицом новой коллекции Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан представил лимитированную коллекцию ANDRE TAN x INNA BELEN "Время любить себя". Это коллаборация с победительницей реалити-шоу "Холостяк-13" Инной Белень.

Новый дроп – это гимн любви к себе, где каждая деталь повествует историю принятия, силы и внутренней гармонии.

Коллекция состоит из вещей в стиле streetwear: белые и черные худи, футболки и рубашки, украшенные деликатными принтами роз.

Для Инны этот символ имеет особое значение: красная роза, полученная от Александра Терена в финале "Холостяка", стала для нее не только знаком победы, но и олицетворением веры в себя. Андре Тан, умеющий прекрасно сочетать элегантность с современными трендами, трансформировал этот образ в изысканный дизайн и яркие принты.

Контрастное сочетание белого и черного в дропе отражает дуальность жизни: светлые моменты радости и темные оттенки вызовов, которые мы одолеваем, чтобы стать лучшей версией себя. Лаконичный крой и комфортные силуэты подчеркивают философию Андре Тана: мода должна быть не только красивой, но и удобной, позволяя каждому чувствовать себя уверенно.

Инна Белень, которая стала лицом коллекции, поделилась своим видением проекта: "На "Холостяке" я искала любовь, но поняла, что самое главное – найти ее в себе. Эта коллекция – о том, как важно каждый день выбирать себя".

Ее история – от волонтера и преподавателя до героини, вдохновляющей десятки тысяч женщин – идеально резонирует с ценностями Андре Тана, который всегда поддерживал идею моды как инструмента самовыражения.

Визуальная кампания коллекции раскрывает этот месседж через силуэты людей, держащих розы в руках и символизирующих течение жизни. "Жизнь – это движение, но в каждом его моменте мы можем остановиться и подарить себе нежность", – сказал дизайнер.

Съемки стали настоящей одой простым, но важным вещам: любви, времени для себя и красоты, которая живет в каждом.

Андре Тан уже не в первый раз создает коллаборации, в которых совмещаются мода и смыслы. Сотрудничество с Инной Белень – это новый шаг в его творчестве, где стиль становится голосом современных женщин, которые выбирают себя.

"Инна – это воплощение силы и нежности, и я рад, что мы вместе создали нечто большее, чем просто одежду. Не откладывайте себя на потом. Пора любить себя", – подытожил Андре Тан.

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