В кожаном тренче и элегантном платье: "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес снялась в кампейне украинского бренда

Украинский бренд Marsego представил новую коллекцию, созданную вместе с известной украинской моделью, "Мисс Украина Вселенная-2014" Анной Андрес. Коллекция получила название Forte et tendre, что в переводе означает "сильная и нежная". Именно такова, по мнению авторов, современная женщина.

Анна Андрес

"Нам очень важно правильно транслировать наши ценности и образы. Когда возникла идея совместной коллаборации с Аней – сомнений не было. Ведь она олицетворяет в себе женщину нашего бренда: утонченную и хрупкую, с сильной личностью и элегантную", – сказал дизайнер бренда Марина Морозова.

Анна Андрес

Коллекция вышла на стыке вневременной классики и французской чувственности. Серый жакет, белая и черная блуза никогда не теряют актуальности, минималистические лонгсливы, трикотажное платье в горизонтальную полоску и свитер с брошью с инициалами Анны Андрес дополнят любой базовый образ.

Анна Андрес

Анна Андрес

Изюминкой коллекции стал кожаный тренч в глубоком синем и бордовом цветах – именно та вещь, граничащая между классикой и современным кэжуалом.

Анна Андрес

Анна Андрес

Атласный костюм с каллами при желании можно адаптировать из категории домашней одежды в повседневную, а также дополнить аксессуарами – платком и твилом.

Анна Андрес

"Благодаря нашей синергии нам удалось лишь в одной коллекции создать практически полный базовый гардероб. Все, что необходимо современной женщине на любой случай", – поделилась Анна.

Напомним, Анна Андрес в июле 2022 года объявила о второй беременности и в бикини показала беременный живот.

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