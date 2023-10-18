В кожаном тренче и элегантном платье: "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес снялась в кампейне украинского бренда

Модель продемонстрировала красивые образы от украинского бренда.
Украинский бренд Marsego представил новую коллекцию, созданную вместе с известной украинской моделью, "Мисс Украина Вселенная-2014" Анной Андрес. Коллекция получила название Forte et tendre, что в переводе означает "сильная и нежная". Именно такова, по мнению авторов, современная женщина.
"Нам очень важно правильно транслировать наши ценности и образы. Когда возникла идея совместной коллаборации с Аней – сомнений не было. Ведь она олицетворяет в себе женщину нашего бренда: утонченную и хрупкую, с сильной личностью и элегантную", – сказал дизайнер бренда Марина Морозова.
Коллекция вышла на стыке вневременной классики и французской чувственности. Серый жакет, белая и черная блуза никогда не теряют актуальности, минималистические лонгсливы, трикотажное платье в горизонтальную полоску и свитер с брошью с инициалами Анны Андрес дополнят любой базовый образ.
Изюминкой коллекции стал кожаный тренч в глубоком синем и бордовом цветах – именно та вещь, граничащая между классикой и современным кэжуалом.
Атласный костюм с каллами при желании можно адаптировать из категории домашней одежды в повседневную, а также дополнить аксессуарами – платком и твилом.
"Благодаря нашей синергии нам удалось лишь в одной коллекции создать практически полный базовый гардероб. Все, что необходимо современной женщине на любой случай", – поделилась Анна.
Напомним, Анна Андрес в июле 2022 года объявила о второй беременности и в бикини показала беременный живот.
Читайте также:
- В романтических платьях и жакетах оверсайз: "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес позировала в стильных образах от Андре Тана
- Патриотический пляжный образ: "Мисс Украина Вселенная-2014" показала, как сочетала синий и желтый оттенки
- Штаны, боди и юбка-шорты: осенняя коллекция от украинского бренда