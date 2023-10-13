В новой коллекции украинский бренд представил куртки-анорак и спортивные костюмы

Украинский бренд diadia родом из Закарпатья представил спортивную коллекцию. В нее вошла одежда для женщин и мужчин, которую можно комбинировать как со спортивными элементами, так и миксовать с вещами в других стилях – классическими жакетами, юбками и джинсами.

Куртка-анорак и брюки в комплекте представлены в трех цветах – бежевом, черном и темно-сером. Они изготовлены из материала, отталкивающего воду, чтобы защитить от дождя, а высокая горловина защищает от пронизывающего ветра.

В линейке также представлены спортивные костюмы в двух вариантах – со свитшотом и худи, а также кепки. Бренд обновил женские футболки и расширил мужскую базу лонгсливами и футболками в бежевом, черном, синем и хаки оттенках.

Особое внимание уделено деталям вещей: спущенная линия плеча, декоративный наружный шов на рукавах и минималистичный лого бренда.

Съемки кампейна прошли на фоне живописных туманных горных пейзажей.

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