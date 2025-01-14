В огромном наряде с рюшами: платье невесты Долли Меклер стало вирусным из-за странного дизайна

Меклер живет в Нью-Йорке и на момент, когда речь зашла о платье, она даже не была помолвлена. В то время она и ее нынешний муж Джордан Коэн были в отношениях менее двух лет и еще не думали о свадьбе. Но похоже, что родители девушки думали, поскольку нашли платье в магазине Pucci в Woodbury Commons Premium Outlets в Нью-Йорке. Они отправили ей фотографию и позвонили, чтобы сказать: "Мы нашли твое свадебное платье". Это случилось еще в 2022 году, и хотя ей очень понравилось платье, она сказала родителям не покупать его, говорится на сайте People.

В конце концов, девушка и ее возлюбленный обручились в 2023 году, и она начала искать свадебные платья для праздника, но наряд от Pucci, который нашли ее родители, никогда не выходило у нее из головы. Согласно Vogue, платье было частью капсульной коллекции японского дизайнера Томо Коидзуми и итальянского Модного дома Pucci.

"Я написала дизайнеру Томо Коидзуми, чтобы спросить, где я могла бы приобрести одно из его свадебных платьев в Америке. Господин Коидзуми ответил, сообщив мне, что платье, которое видели мои родители, было частью капсульной коллекции 2020 года, и больше ничего не осталось. Он упомянул, что можно сшить платье на заказ, но это было далеко за пределами моего бюджета", - сказала она.

На протяжении лета она посещала свадебные салоны, в поисках наряда, но так ничего для себя и не выбрала.

"Все, что я видела, казалось слишком "обычным"", - говорит она. "Я действительно не хотела платье, в которое кто-то другой мог бы просто зайти и купить"

"Я никогда не хотела просто чувствовать себя "красивой", идя к алтарю", - добавляет она. "Это казалось слишком очевидным, и это не волновало меня - этого было недостаточно. Если это "шоу", давайте сделаем его действительно таковым. Давайте дадим людям что-то, на что можно смотреть, что можно чувствовать, о чем можно говорить. Это то, что заряжает меня энергией и заставляет чувствовать себя красивой".

В результате невеста нашла свое платье мечты просто позвонив в Woodbury Commons Premium Outlets и оказалось что там есть одно, которое еще не продали. Наряд оказался слишком мал на нее, но Долли все равно его купила и решила перешить. После месяцев примерок и переделок, все было готово и невеста пошла к алтарю в своем необычном пышном платье с рюшами.

Невеста Долли Меклер / фото: instagram.com/dollymeckler

Наряд она дополнила перчатками с манжетами, которые ей сшили на заказ, черными босоножками и лаконичной прической. Помада и букет у нее были винного оттенка, который красиво контрастировала с цветами наряда.

Невеста Долли Меклер / фото: instagram.com/dollymeckler

Подкладка у платья была очень веселой и цветной.

Невеста Долли Меклер / фото: instagram.com/dollymeckler

Невеста Долли Меклер / фото: instagram.com/dollymeckler

"Одной из моих любимых частей платья является то, что я работала над этим проектом вместе с мамой", - говорит Меклер. "Я бы не смогла сделать это без нее. У нас схожие вкусы и взгляды на моду и стиль, что определенно делает работу проще и веселее. Мне так повезло, что у меня есть родители, которые так хорошо меня знают и принимают меня такой, какая я есть", - добавила девушка.

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