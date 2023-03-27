В платье из супермаркета и босиком: невеста показала, как выглядит красивая свадьба за 100 долларов

Пара решила не тратить много денег на свадебную церемонию, а просто провела этот важный день на природе со своей семьей и друзьями.

В разгар пандемии коронавируса многие пары отказывались от пышных церемоний или вообще их переносили на неопределенный период. Так случилось и с девушкой по имени Эль Потье и ее женихом Карсоном Саймоном из США.

Пара познакомилась на Гавайях, и именно там возлюбленные изначально хотели отпраздновать, однако случилась пандемия, и из-за ограничений и запретов на массовые празднования Эль и Карсон решили отказаться от этой затеи. Откладывать свадьбу они не хотели, поэтому решили жениться на свежем воздухе. Место молодожены искали случайное - просто просматривая Google Maps, они остановились на Глен-Каньоне, поскольку это живописное место было промежуточным для обеих семей, что делало его более доступным для всех.

На свадьбе присутствовало всего 16 гостей, свое платье Эль купила в супермаркете Target за 20 долларов - это было простое платье миди из натуральной ткани, с рукавами-фонариками и круглым вырезом. От обуви девушка отказалась, фату одолжила у подруги, а букет собрала самостоятельно на обочине по пути на свою церемонию. А вот фотографии были сделаны на одноразовые фотоаппараты, которые девушка предусмотрительно раздала гостям перед церемонией.

Свой наряд Эль надела в машине, также перед венчанием, которое, кстати, проводил ее дедушка. Мужчина специально получил разрешение для этого. Прическу и макияж невесте сделали ее сестры.

В 2021 году, спустя год после церемонии, пара решила организовать грандиозную вечеринку в честь своей первой годовщины, поскольку в первый раз масштабно отпраздновать у них не получилось. Эль и Карсон захотели, чтобы их вторая вечеринка была в стиле школьного выпускного бала. В этот раз девушка выбрала в качестве своего наряда свадебное платье матери, которое идеально подошло.

История необычной свадьбы пары стала известна совсем недавно, после того как Эль опубликовала фото с церемонии в Глен-Каньоне на своей странице в TikTok. Видео стало вирусным, и его посмотрели 2,7 миллиона раз.

Читайте также: