В платье, которому 43 года: невеста надела роскошный свадебный наряд матери и очаровала семью

Рэйчел Мартино

Невеста по имени Рэйчел Мартино из Нью-Йорка — инфлюенсер в сфере моды, освещающий красоту и образ жизни. Вместе с женихом Лео она решила воссоздать архивные свадебные фотографии своих родителей.

Рэйчел Мартино и ее жених Лео / Фото: instagram.com/rachmartino

Свадьба мамы и папы Рэйчел состоялась в 1982 году и на них они совсем юные, невеста одета в оригинальное и пышное платье, сшитое по моде того времени.

Мама и папа Рэйчел Мартино / Фото: instagram.com/rachmartino

У наряда была юбка со шлейфом, опущенная линия плеча, а также рукава-фонарики с оборками и большими бантами. На лифе и спине платье также украшала вышивка бисером с цветочными мотивами.

Также на спине были лаконичные пуговицы. Образ невесты дополнял венок с лентами, а на подоле была отделка кружевом.

Мама и папа Рэйчел Мартино / Фото: instagram.com/rachmartino

Рэйчел Мартино и ее жених Лео / Фото: instagram.com/rachmartino

По словам Рэйчел, мама подарила ей это платье. А когда она примеряла наряд, то ее родители, которые вместе по сей день, были просто в восторге. Видео из реакции дочь опубликовала в своих соцсетях.

Как выглядела Рэйчел в 43-летнем платье матери, вы можете увидеть на серии ее фотографий ниже.

Рэйчел Мартино / Фото: instagram.com/rachmartino

Рэйчел Мартино / Фото: instagram.com/rachmartino

Рэйчел Мартино / Фото: instagram.com/rachmartino

Рэйчел Мартино / Фото: instagram.com/rachmartino

Рэйчел Мартино / Фото: instagram.com/rachmartino

Трогательным роликом, в котором невеста позирует в платье, она также поделилась с поклонниками. Видео создано в романтичной ретро-эстетике.

Вероятно, в этом платье Рэйчел не пойдет под венец, а просто надела старое платье для фотосессии, чтобы порадовать родителей.