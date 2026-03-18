В платье с цветами и элегантном пальто: Анастасия Цимбалару снялась в стильном кампейне украинского бренда

Анастасия Цимбалару

Украинский бренд Kohai представил новую коллекцию «Она — творец» — историю о женщинах, которые создают мир вокруг себя. Этот проект посвящен женской силе творить: через искусство, профессию, идеи и ежедневные действия.

Героинями коллекции стали четыре женщины разных сфер: актриса Анастасия Цимбалару, дизайнер Ольга Федорущенко, художница-керамистка Юлия Гончарова и государственный культурный деятель Ольга Бондарчук. Каждая из них по-своему формирует пространство вокруг себя, создает новые смыслы и вдохновляет других.

Визуальный язык линейки построен вокруг процесса творчества: лекала, керамика, рабочие материалы и аксессуары, которые характеризуют и отделяют каждую героиню и становятся символами момента, когда рождается идея.

В новой коллекции основательница бренда Ольга Федорущенко обращается к теме современной женственности — уверенной, чувственной и внутренне сильной.

Силуэты капсулы подчеркивают фигуру, создавая четкую и элегантную линию образа. В коллекции сочетаются костюмы, платья и весенние пальто, формирующие гармоничный баланс между формой и образом.

Вещи созданы из эксклюзивной тонкой итальянской шерсти, искусственной кожи и фактурной ткани, придающие аутфитам графичности и современного характера.

Особое место в коллекции занимают весенние пальто из шерсти и кашемира, которые подчеркивают эстетику сдержанной элегантности бренда.

Новая линейка говорит о главном: женщина не просто носит одежду — она создает жизнь вокруг себя.