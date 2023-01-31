В платье из вторых рук, цветной фате и туфлях Manolo Blahnik: невеста сменила в день свадьбы четыре образа

Образы этой невесты были яркими, оригинальными и на сто процентов отвечали ее счастливому дню.

Некоторые из невест мечтают о классическом свадебном образе, часто это платье принцессы с пышной юбкой и шлейфом, но есть и те девушки, которые не хотят не только тратить много денег на подобный наряд, но пытаются сделать его максимально оригинальным и необычным. Такой невестой была девушка из Нью-Йорка по имени Дженис, которая летом 2022 года вышла замуж за свою возлюбленную Джейн.

Дженис - очень яркая личность, и она хотела, чтобы таким же яркий был и ее праздник, поэтому решила, что на ее свадьбе должно быть несколько образов, которые она будет менять на протяжении вечера.

"Я хотела, чтобы это было собрание всего того, что я люблю, например, блеска и цвета", - сказала невеста в интервью изданию Insider. Поэтому на ее свадьбе было аж четыре образа.

Первое и главное платье невеста купила онлайн, поскольку, когда она его выбирала, еще существовали ковидные ограничения и многие салоны не работали. Это было однотонное белоснежное платье с американской проймой, шлейфом и открытой спиной, нашла она его в магазине подержанных нарядов BHLDN Watters Hyde на Tradesy. Стоимость платья была 500 долларов (сейчас цена наряда указана как 595 долларов), и оно было совершенно новое, с бирками.

Наряд был настолько лаконичным и элегантным, что яркой душе Дженис хотелось разбавить образ чем-то необычным, поэтому придумала, что ее фата должна быть расшитой бисером и пайетками. Не найдя в Интернете того, что ей бы подходило, девушка решила сделать фату самостоятельно: купила яркую ткань и просто сшила ее, добавив гребень.

А вот финальным акцентом наряда стали знаменитые туфли от Manolo Blahnik, как в сериале "Секс в большом городе".

Но вот дальше с платьем произошла настоящая трансформация - после церемонии невеста его сняла и надела на манекен, а все гости праздника могли подойти и нарисовать на нем все что хотели красками и специальными маркерами.

Сама же Дженис переоделась в гламурное платье с блестками, поясом, декольте и разрезом от Retrofête. В этом наряде она с Джейн исполнила первый танец и произнесла свою речь. Наряд невеста купила на распродаже за 300 долларов в Saks Fifth Avenue.

"В своем втором образе я хотела воплотить старый голливудский гламур. Я хотела, чтобы мой первый танец с моей женой был чем-то вневременным, продуманным и тяжелым, с примерно 10 фунтами блесток, LOL", - написала она в Instagram.

Также во время свадьбы было веселое дрэг-шоу, поэтому невеста переоделась еще раз в образ, который бы соответствовал этой части ее вечеринке. Она выбрала радужное платье, которое купила на Etsy в украинском ателье Dreams Dresses из Полтавы.

Наряд она заказала до начала войны в Украине, но, когда Россия начала разрушать украинские города, магазин временно остановил работу. Через некоторое время они опять связались с невестой и возобновили заказ. Наряд обошелся ей в почти 400 долларов.

"Я заказала это платье в ателье в Украине, а вырученные средства пошли на пользу женщинам ее семьи во время войны. Она сняла с меня мерки и произвела буквально волшебство", - написала Дженис в Instagram под фото добавив, что это платье было, вероятно, ее любимым из всех образов. Она его сочетала с сапогами со стразами, которые купила за 70 долларов.

А вот четвертый наряд для праздника - шелковый розовый костюм ZCrave она купила за 299 долларов.

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