В платье, украшенном пуговицами: невестка показала уникальный свадебный наряд с трогательной историей
Это было уникальное платье декорированное особыми украшениями.
Женщина по имени Айона Джадд — креативный консультант в таких компаниях, как Harrods, Shiseido, Omorovicza, Christian Louboutin и De Beers — вышла замуж. Платье, которое она надела было наполнено элегантностью, вкусом и сентиментальностью.
«Изначально я хотела иметь около 15 платьев, включая микро-мини с огромным, развевающимся плащом», — говорит она. «Но мама сказала: „Так в церковь не пойдешь“», — рассказала невеста изданию Vogue.
В результате главное платье невесты создала дизайнер Элли Миснер. Это был наряд с корсетом, прямой юбкой и уникальным декором, ведь все платье было вручную расшито перламутровыми пуговицами.
Все эти сотни пуговиц невеста взяла из коллекции своей покойной бабушки, одежды родителей.
Яркой и милой деталью было две пуговицы красного цвета в виде подковы и сердечка.
Её сестре потребовалось 45 минут, чтобы зашнуровать Джадд в этом платье.
Образ дополнила длинная фата.