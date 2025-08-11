В платье, украшенном пуговицами: невестка показала уникальный свадебный наряд с трогательной историей

instagram.com/elliemisner

Женщина по имени Айона Джадд — креативный консультант в таких компаниях, как Harrods, Shiseido, Omorovicza, Christian Louboutin и De Beers — вышла замуж. Платье, которое она надела было наполнено элегантностью, вкусом и сентиментальностью.

Айона Джадд instagram.com/elliemisner

«Изначально я хотела иметь около 15 платьев, включая микро-мини с огромным, развевающимся плащом», — говорит она. «Но мама сказала: „Так в церковь не пойдешь“», — рассказала невеста изданию Vogue.

Айона Джадд с отцом instagram.com/elliemisner

В результате главное платье невесты создала дизайнер Элли Миснер. Это был наряд с корсетом, прямой юбкой и уникальным декором, ведь все платье было вручную расшито перламутровыми пуговицами.

Все эти сотни пуговиц невеста взяла из коллекции своей покойной бабушки, одежды родителей.

Яркой и милой деталью было две пуговицы красного цвета в виде подковы и сердечка.

Её сестре потребовалось 45 минут, чтобы зашнуровать Джадд в этом платье.

Образ дополнила длинная фата.