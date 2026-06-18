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- Школа стиля
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В платье в горошек и полосатом лонгсливе: Анна Ризатдинова стала лицом летней коллекции Андре Тана
Новая коллекция дизайнера посвящена Одессе.
Андре Тан представил новый летний дроп SAINT ODESA, посвященный Одессе.
Лицом кампании стала олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова — женщина, сочетающая в себе силу характера, грацию и современную женственность.
«SAINT ODESA — это о настроении. О женщине, которая даже в большом городе живет так, будто только что вернулась с моря. Именно это настроение мы хотели передать через новую коллекцию», — прокомментировал Андре Тан.
В коллекцию вошли сатиновое платье-комбинация, длинная юбка с разрезом, трикотажное поло в морскую полоску, лонгслив с открытыми плечами, белые шорты с юбкой-плахтой, комплект в полоску с топом и широкими брюками, легкая рубашка, платок, сумка-шоппер и летний головной убор.
Все вещи легко сочетаются друг с другом и составляют гардероб для тех дней, когда хочется выглядеть безупречно без лишних усилий.
Белый цвет, синяя полоска, горошек и лаконичные силуэты создают гардероб, который одинаково уместно смотрится и у моря, и в центре Киева, и на террасе любимого ресторана. Анна Ризатдинова признается, что именно эта легкость стала главной причиной, по которой она согласилась стать лицом кампании.
«Эту коллекцию создали для женщин, которые успевают многое и немного устали от сложных решений. Здесь все просто: надела платье — красиво. Надела костюм — красиво. Даже если проснулась за 15 минут до выхода. Из всех вещей больше всего люблю полоску. У нее есть удивительное свойство: сразу хочется купить билет к морю, даже если отпуск еще не согласован», — поделилась гимнастка.