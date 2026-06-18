В платье в горошек и полосатом лонгсливе: Анна Ризатдинова стала лицом летней коллекции Андре Тана

Анна Ризатдинова

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Андре Тан представил новый летний дроп SAINT ODESA, посвященный Одессе.

Лицом кампании стала олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова — женщина, сочетающая в себе силу характера, грацию и современную женственность.

«SAINT ODESA — это о настроении. О женщине, которая даже в большом городе живет так, будто только что вернулась с моря. Именно это настроение мы хотели передать через новую коллекцию», — прокомментировал Андре Тан.

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В коллекцию вошли сатиновое платье-комбинация, длинная юбка с разрезом, трикотажное поло в морскую полоску, лонгслив с открытыми плечами, белые шорты с юбкой-плахтой, комплект в полоску с топом и широкими брюками, легкая рубашка, платок, сумка-шоппер и летний головной убор.

Все вещи легко сочетаются друг с другом и составляют гардероб для тех дней, когда хочется выглядеть безупречно без лишних усилий.

Белый цвет, синяя полоска, горошек и лаконичные силуэты создают гардероб, который одинаково уместно смотрится и у моря, и в центре Киева, и на террасе любимого ресторана. Анна Ризатдинова признается, что именно эта легкость стала главной причиной, по которой она согласилась стать лицом кампании.

«Эту коллекцию создали для женщин, которые успевают многое и немного устали от сложных решений. Здесь все просто: надела платье — красиво. Надела костюм — красиво. Даже если проснулась за 15 минут до выхода. Из всех вещей больше всего люблю полоску. У нее есть удивительное свойство: сразу хочется купить билет к морю, даже если отпуск еще не согласован», — поделилась гимнастка.

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