В прозрачном платье с цветочной вышивкой: невеста надела на свадьбу роскошный наряд своей покойной бабушки

Девушка по имени Мэдисон Канцер вышла замуж за Адама Хоффмана 9 апреля 2017 года, свадьба состоялась в Пенсильванской академии изящных искусств — это старейшее художественное образовательное учреждение и одновременно художественный музей в США. Находится заведение в городе Филадельфия, штат Пенсильвания и является излюбленным местом для свадебных фотосессий.

Свадебный наряд Мэдисон был довольно необычным, ведь это было не белоснежное платье с пышной юбкой или что в этом роде, а нежно-розовое прозрачное платье, которое когда-то принадлежало ее бабушке Адель Шиф Грин.

Невеста рассказала свою историю изданию The Huffington Post и призналась, что никогда не была девочкой, которая выросла с мечтой о свадьбе, но все эти годы она знала наверняка: когда наступит этот праздничный день, она наденет красивое расшитое бисером платье, которое когда-то принадлежало ее покойной бабушке.

Платье длинное, прямое, полностью прозрачное, у него рукава три четверти. Многие годы наряд хранила мама Мэдисон в специальной коробке и в пергаментной бумаге. Когда Мэдисон попросила у матери этот наряд для венчания, та позволила надеть его только при одном условии — никаких изменений.

Поскольку платье прозрачное я является по сути сеткой с бисером, под него следует надевать еще что-то. Поэтому невеста заказала у портнихи белый наряд без бретелек. Также от старости несколько бусинок отвалилось, поэтому их аккуратно пришили. В остальном платье осталось таким, как было в 60-х годах.

Но интересно, что на самом деле это платье-сетка не является свадебным. Бабушка невесты надевала его в марте 1966 года на бар-мицву (еврейская церемония совершеннолетия) своего сына - дяди Мэдисон. Через три года, в 1969 году, Адель умерла, на то время матери Мэдисон было всего 14 лет, поэтому внучка никогда не встречалась с бабушкой.

"Для меня незнание родителей моей мамы было нормальным, потому что они оба умерли до меня и моего брата. Но особенно когда мы стали старше, я знаю, что моя мама очень хотела бы, чтобы ее родители встретили нас и увидели, какими людьми мы стали. Так что это было действительно значимо, что память о ее маме была на свадьбе", — сказала Мэдисон.

Платье для семьи очень ценное, поэтому после церемонии и фотосессии невеста его сняла. Второй наряд Мэдисон купила уже самостоятельно в магазине BHLDN, автором платья является Адрианна Папелл.

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