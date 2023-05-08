В романтических платьях и жакетах оверсайз: "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес позировала в стильных образах от Андре Тана

Андре Тан презентовал новую коллекцию "Дыхание", которую посвятил природе украинских Карпат. Ее основу составляют 12 луков: платья, жакеты оверсайз и брюки, которые продолжают концепцию "стильной и изысканной универсальности", присущей бренду Andre TAN.

Анна Андрес в образах от Andre TAN

Новая коллекция подчеркивает важное чувство – благодарность. Быть благодарным: ВСУ за возможность просыпаться утром и приближать "первый день после победы", природе и вселенной — за вдохновляющие ландшафты Карпат, просто за возможность находиться в моменте, быть, творить и мечтать. И, конечно, любить себя.

Анна Андрес в образах от Andre TAN

Уникальная флора и фауна Карпат вдохновила Андре Тана на использование только натуральных тканей из льна, хлопка и шелка. На вещах есть "елочная" подкладка и оригинальная вышивка, которая может оживать и продолжать существование в цифровом виде: к заказам прилагаются открытки с персональным поздравлением от Андре Тана и специальным QR-кодом, по которому можно найти маску для Instagram.

Анна Андрес в образах от Andre TAN

Лицом новой коллекции стала модель и инфлюэнсер Анна Андрес, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная". Анна родилась во Львове, а Карпаты занимают особое место в ее жизни, поэтому сразу согласилась принять участие в проекте "Дыхание".

Анна Андрес в образах от Andre TAN

"Коллекция "Дыхание" — это мое очередное признание в любви Украине. Я продолжаю здесь работать и каждый день вижу то, что меня умиляет и вдохновляет одновременно: как украинцы помогают друг другу, держатся вместе, несмотря ни на что.

Анна Андрес в образах от Andre TAN

В коллекцию мы добавили ограниченную партию "ласточек": пусть эти амулеты оберегают тебя, дают воодушевления на каждый день и напоминают о том, как важно находиться в моменте, в резонансе с тем, что вокруг тебя. Помни: за нами победа, рядом с нами – невероятная природа и новая цветущая культура, внутри нас – глубинный этнокод наших предков. Ласточки – символ свободной Украины, а Украина – это ты! Сделай дыхание, милая, живи, мечтай и вдохновляй!" – сказал Андре Тан.

Анна Андрес в образах от Andre TAN

Анна Андрес в образах от Andre TAN

"В какой бы точке мира я ни была – я всегда помню, откуда я родом и что я — украинка. Самые счастливые моменты моей жизни связаны с семьей и с детством, которое было в досмартфонную эпоху, когда еще не было гаджетов и соцсетей. Бегаешь где-то в лесу, дышишь сосновым воздухом – и тебе больше ничего не нужно для счастья. У тебя уже все есть, потому что ты дома. Именно эти чувства и хотелось передать в съемке, напомнить о них каждому украинцу", — поделилась Анна Андрес.

Анна Андрес в образах от Andre TAN

Анна Андрес в образах от Andre TAN

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