В сексуальном купальнике бабушки: девушка примерила наряд для плавания, которому 70 лет

Такие купальники были очень популярны в прошлом веке, и на старых фото в них можно увидеть не одну кинозвезду.

Если любите винтаж, то вам стоит заглянуть в шкаф своей бабушки, ведь найти там можно много интересных вещей. Так сделала и девушка из США по имени Габриэль Джонс и решила завести блог, в котором на протяжении года - 365 дней - будет ежедневно показывать новый винтажный образ. Некоторый из представленных ею вещей она нашла сама в винтажных магазинах и секонд-хендах, но также множество из показанного ранее принадлежало ее бабушке или другим родственницам.

"Я приступаю к миссии создавать по 1 винтажному образу каждый день в течение следующего года, пытаясь развить свой собственный стиль, узнать больше о винтажных вещах, которые собирала моя бабушка (и я), и очистить свой шкаф от вещей, которые не ношу", - говорит Габриэль.

Во время одного из своих исследований винтажных нарядов, она решила показать фиолетовый купальник своей бабушки. Вещи была сделана из искусственного шелка, имела пришитые шорты и была выполнена в виде мини-платья. Такие купальники носили в 40-50 годах XX столетия.

Габриэль Джонс в купальнике бабушки / Фото: instagram.com/gabis_vintage

Габриэль Джонс в купальнике бабушки / Фото: instagram.com/gabis_vintage

"Моя бабушка прислала мне его по почте в прошлом году и объяснила, что это платье ее бабушки в "стиле балерины", известное своей свободной юбкой вокруг бедер! Это означало, что он был особенно популярен среди полных и зрелых женщин того времени", - призналась новая собственница купальника.

Габриэль Джонс в купальнике бабушки / Фото: instagram.com/gabis_vintage

Купальник застегивался сзади на пуговицы и еще завязывался на завязки, но для нашей героини эта модель была немного великовата, хотя она все же отметила, что грудь купальник поддерживает хорошо. Единственное, что смутило Габриэль - ткань, ведь она совершенно не подходила для плавания.

"Он застегивается сзади на пуговицы и завязывается так, что мне кажется, что он замечательно поддерживает, однако ткань из искусственного шелка, определенно, меня немного смущает! Я попробовала провести тест с водой, полив немного переднюю часть костюма… и мне это показалось странным!" - сказала она.

Габриэль Джонс в купальнике бабушки / Фото: instagram.com/gabis_vintage

Габриэль Джонс в купальнике бабушки / Фото: instagram.com/gabis_vintage

Также Джонс поделилась видео примерки этого наряда в TikTok и ролик стал вирусным.

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