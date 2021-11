В стильном пальто и платье с пикантным декольте: Лилия Ребрик в лукбуке новой коллекции украинского бренда

Коллаборация Лилии Ребрик и бренд One by One

Украинская актриса и ведущая вместе с украинским брендом представила совместную капсулу.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик вместе с украинским брендом One by One представили свою вторую совместную коллекцию "In love".

Ключевая идея капсулы, как и первой, – о любви. Ведь это именно то чувство, которое является настоящим толчком для создания чего-либо в жизни и кредо Лилии:

"Поздняя осень – время хандры и осознание долгого ожидания тепла! А спасти от осенней грусти может только любовь! Поэтому каждая наша коллекция именно о ней. Каждая деталь одежды буквально дышит любовью: акцентные вышивки, пуговицы в форме сердец – все, чтобы потешить себя и не забыть, что после холодов обязательно становится тепло!"

Коллекция In love – это базовые вещи на каждый день, воплощенные как в сдержанных, так и ярких оттенках.

Теплые классические костюмы с возможностью выбрать: юбка или брюки. Флисовые костюмы для активных выходных и времени с близкими, платья для романтических свиданий, даже если вы знакомы уже много лет, а также сдержанное пальто с теплой юбкой, но в ярких цветах, когда настроение — делиться своими чувствами с окружающими.

