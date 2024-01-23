Вдохновились дизайнером: бренд Schiaparelli воссоздал в новой коллекции особое платье

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ кутюрной коллекции весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli. Бренд уже традиционно открыл это мероприятие, а креативным директором выступил дизайнер Дэниел Розберри, который возглавляет бренд с 2019 года.

В этот раз дизайнер вдохновлялся при создании коллекции технологиями, Марсом, ретро и своим детством в Техасе. Но также дизайнер не забыл о наследии самой основательныци бренда - Эльзы Скиапарелли. В коллекции опять прослеживаются коды, которые она когда-то придумала и которые стали визитной картой бренда: замочные скважины, сюрреализм, золото, анатомические аксессуары.

Но один наряд из коллекции, созданной Розберри, привлек особое внимание, ведь он являлся отсылкой к образу сомой Эльзы. Это было черное платье довольно скромное, в сравнении с другими нарядами коллекции. Сделано оно было из блестящего черного винила, дополненное белым воротником, связанным крючком из контрастной шелковой нити. Дополняла воротник брошь из кристаллов Сваровски. Наряд открывал показ.

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Похожий образ носила в 1940 года сама Эльза Скиапарелли. Ее платье было из бархата с вязаным воротником. На фото модельер запечатлена в этом платье, а также светлом тюрбане, вязаных манжетах и кружевных светлых колготках.

Эльза Скиапарелли / Фото: Getty Images

Подобный прием Розберри делает уже не впервые. В ранней коллекции дизайнер воссоздал культовую вышивку, придуманную еще Эльзой Скиапарелли для коллекции осень-зима 1938 года, которая называлась Zodiac ("Зодиак").

Читайте также: