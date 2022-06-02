Вдохновленная художественным наследием: украинский бренд представил коллекцию красивых вышиванок

Часть средств от продажи коллекции бренд отправит в помощь украинским военным.

Украинский бренд Etnodim презентовал новую коллекцию одежды с вышивкой, вдохновленную украинским художественным наследием.

Линейка состоит из семи вышитых платьев, шести вышиванок и льняного жилета.

На изделиях - работы Казимира Малевича, Александра Саенко, Василия Корчинского, Александры Экстер, Иван-Валентина Задорожного, Ивана Приходько, Анны Собачко-Шостак и Юлии Гушулы.

Часть средств от продаж коллекции бренд отправит на помощь ВСУ.

Напомним, президент Украины в День вышиванки поздравил украинцев в льняной вышитой рубашке прямого силуэта под названием Velych от бренда Etnodim. Рубашка цвета хаки украшена пастельным пиксельным орнаментом дубовых листьев, что символизирует мужскую энергию и силу, также символизирует долголетие и терпение.

Владимир Зеленский/Instagram Владимира Зеленского

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