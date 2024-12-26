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Вдохновленная искусством: украинский бренд презентовал изысканную коллекцию шелковых платков

Вдохновленная искусством: украинский бренд презентовал изысканную коллекцию шелковых платков

Лицом новой коллекции стала украинская актриса Ирина Грищенко.

Украинский бренд KHUSTYNA презентовал новую коллекцию шелковых платков ARTNATION, которая является одой творчеству, что дает силы и объединяет во времена, когда каждый из нас ищет утешение в прекрасном. Она напоминает о том, что искусство всегда рядом, и оно способно подарить не только красоту, но и ответы на глубокие вопросы, которые мы ищем в жизни.

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Лицом коллекции стала украинская актриса, звезда Театра на Подоле – Ирина Грищенко. Ее роль героини Миссис Стоун в спектакле "Снег в апреле", который поднимает тему одиночества и наполненности жизни, стала главным моментом в выборе амбассадора капсулы.

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Коллекция олицетворяет женщину, которая, как и искусство, многогранна и непредсказуема. Она может быть нежной или смелой, простой или сложной. Она свободна в своих проявлениях, всегда меняется и постоянно вдохновляет.

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В коллекцию вошли пять дизайнов, разработанных совместно с художницей Оляной Мороз. Каждый платок посвящен отдельному виду искусства:

Музыка

Платок "Музыка" – это настоящая цветовая симфония и фантастических героев, которая напоминает о силе музыки пробуждать самые искренние чувства. Зверята с музыкальными инструментами, нарисованные вживую в наивном стиле художницей Оляной Мороз, отражают искренние, неподдельные, как у детей, эмоции, возникающие у нас от музыки.

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Каждый зверь является олицетворением различных музыкальных характеров и личных предпочтений, передавая разнообразие музыки и настроений, касающихся нашей души. Этот платок, как мелодия, умеющая пробудить радость и легкость в каждом, кто его одевает.

Поэзия

Платок "Поэзия" отражает мгновение, что учит видеть красоту в каждом дне, даже с его испытаниями.

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"Що в нас було?
Любов і літо.
Любов і літо без тривог.
Оце і все.
А взагалі-то не так і мало, як на двох"

Эти строки из стихотворения Лины Костенко, изображенные на платке, актуальны и сейчас, и напоминают о важности момента сейчас.

Каждая деталь на платке вживую нарисована художницей. Птицы и цветы, выполненные в наивном стиле, словно оживают на холсте, передавая легкость, восклицающую с поэтической энергией этого платка.

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Танцы

Платок "Танцы" – это визуальный калейдоскоп движения и эмоций. Живые текстуры красок создают динамику, а сочетание синего, оранжевого и желтого цвета отражает контраст между спокойствием и энергией танца. Силуэты танцоров, словно растворяющиеся в танце, передают чувство свободы и единения с ритмом.

Каждая фигура иллюстрирует разные стили – от грационного балета до диско и народных акцентных движений. Этот платок такой же многоцветный и выразительный, как и танцы, освобождающие душу и дающие ощущение полной свободы.

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Архитектура

Платок "Архитектура" олицетворяет истории, хранящиеся в стенах городов. Это сочетание разных эпох и стилей, отражающее многогранность украинской архитектуры. На ней каждый сможет узнать знакомые постройки, ставшие частью культурного наследия. Она, как визуальная метафора вечности, останавливает время, позволяя окунуться в мир архитектурных форм, остающихся актуальными столетия спустя.

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Театр

Платок "Театр" – это ода украинской сцене, которая стала важной частью культурной жизни нации. Театр дает зрителям возможность прожить несколько жизней за один спектакль, погрузиться в глубины человеческих эмоций. Этот дизайн наполнен символами, которые откликнутся у каждого, кто влюблялся в театр: драматические маски, декорации, красные кресла – каждая деталь на платке является визуальным воплощением магии театрального искусства.

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Платок выполнен в насыщенном бордовом цвете, который ассоциируется с бархатными занавесами театров. А для мужчин – платок-паше в темно-синем цвете, напоминающий глубокую звездную ночь.

Щедрик

Бренд также презентовал специальный изумрудный шелковый платок "Щедрик", на котором воспроизведено нотное состояние всемирно известной украинской колядки Николая Леонтовича и летающих над ними щедриков. Этот дизайн является символом добра и надежды.

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