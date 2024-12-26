Вдохновленная искусством: украинский бренд презентовал изысканную коллекцию шелковых платков

Украинский бренд KHUSTYNA презентовал новую коллекцию шелковых платков ARTNATION, которая является одой творчеству, что дает силы и объединяет во времена, когда каждый из нас ищет утешение в прекрасном. Она напоминает о том, что искусство всегда рядом, и оно способно подарить не только красоту, но и ответы на глубокие вопросы, которые мы ищем в жизни.

Лицом коллекции стала украинская актриса, звезда Театра на Подоле – Ирина Грищенко. Ее роль героини Миссис Стоун в спектакле "Снег в апреле", который поднимает тему одиночества и наполненности жизни, стала главным моментом в выборе амбассадора капсулы.

Коллекция олицетворяет женщину, которая, как и искусство, многогранна и непредсказуема. Она может быть нежной или смелой, простой или сложной. Она свободна в своих проявлениях, всегда меняется и постоянно вдохновляет.

В коллекцию вошли пять дизайнов, разработанных совместно с художницей Оляной Мороз. Каждый платок посвящен отдельному виду искусства:

Музыка



Платок "Музыка" – это настоящая цветовая симфония и фантастических героев, которая напоминает о силе музыки пробуждать самые искренние чувства. Зверята с музыкальными инструментами, нарисованные вживую в наивном стиле художницей Оляной Мороз, отражают искренние, неподдельные, как у детей, эмоции, возникающие у нас от музыки.

Каждый зверь является олицетворением различных музыкальных характеров и личных предпочтений, передавая разнообразие музыки и настроений, касающихся нашей души. Этот платок, как мелодия, умеющая пробудить радость и легкость в каждом, кто его одевает.

Поэзия

Платок "Поэзия" отражает мгновение, что учит видеть красоту в каждом дне, даже с его испытаниями.

"Що в нас було?

Любов і літо.

Любов і літо без тривог.

Оце і все.

А взагалі-то не так і мало, як на двох"

Эти строки из стихотворения Лины Костенко, изображенные на платке, актуальны и сейчас, и напоминают о важности момента сейчас.

Каждая деталь на платке вживую нарисована художницей. Птицы и цветы, выполненные в наивном стиле, словно оживают на холсте, передавая легкость, восклицающую с поэтической энергией этого платка.

Танцы

Платок "Танцы" – это визуальный калейдоскоп движения и эмоций. Живые текстуры красок создают динамику, а сочетание синего, оранжевого и желтого цвета отражает контраст между спокойствием и энергией танца. Силуэты танцоров, словно растворяющиеся в танце, передают чувство свободы и единения с ритмом.

Каждая фигура иллюстрирует разные стили – от грационного балета до диско и народных акцентных движений. Этот платок такой же многоцветный и выразительный, как и танцы, освобождающие душу и дающие ощущение полной свободы.

Архитектура

Платок "Архитектура" олицетворяет истории, хранящиеся в стенах городов. Это сочетание разных эпох и стилей, отражающее многогранность украинской архитектуры. На ней каждый сможет узнать знакомые постройки, ставшие частью культурного наследия. Она, как визуальная метафора вечности, останавливает время, позволяя окунуться в мир архитектурных форм, остающихся актуальными столетия спустя.

Театр



Платок "Театр" – это ода украинской сцене, которая стала важной частью культурной жизни нации. Театр дает зрителям возможность прожить несколько жизней за один спектакль, погрузиться в глубины человеческих эмоций. Этот дизайн наполнен символами, которые откликнутся у каждого, кто влюблялся в театр: драматические маски, декорации, красные кресла – каждая деталь на платке является визуальным воплощением магии театрального искусства.

Платок выполнен в насыщенном бордовом цвете, который ассоциируется с бархатными занавесами театров. А для мужчин – платок-паше в темно-синем цвете, напоминающий глубокую звездную ночь.

Щедрик

Бренд также презентовал специальный изумрудный шелковый платок "Щедрик", на котором воспроизведено нотное состояние всемирно известной украинской колядки Николая Леонтовича и летающих над ними щедриков. Этот дизайн является символом добра и надежды.

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