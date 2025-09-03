Вдохновленная кольчугой мясника и сливным бачком: история металлической сумки Rabanne

Сумка Rabanne / © Getty Images

Аксессуар появился, как уже понятно, в 1969 году и стал воплощением футуризма, смелости и французского шика. Металлическая сетка, из которой родилась эта сумка, еще в 60-х перевернула представление о женских образах и остается на пике популярности, украшая выходы мировых звезд и инфлюэнсеров по сей день, оставаясь при этом по-настоящему современной.

Сумка Rabanne / © Getty Images

Le 1969 появилась как иронический ответ Рабанна модельеру Коко Шанель и ее сумке с ремешком-цепочкой. Но вместо того, чтобы использовать специальную фурнитуру, он взял простую цепочку от сливного устройства для унитаза, какую можно было найти в хозяйственных магазинах. Основа сумки была сделана из небольших, но довольно тяжелых, металлических дисков размером с монету, скрепленных между собой кольцами. Они, как и многие работы дизайнера, были вдохновлены металлическими защитными фартуками мясников, которые те носили на бойнях и напоминали кольчугу.

На сумочке не было никаких надписей, логотипа или других обозначений бренда, но этого и не требовалось — все знали, кто ее автор. После появления аксессуара им сразу заинтересовались певица Франсуаза Арди и актриса Бриджит Бардо и неоднократно появлялись с сумкой на публике, чем привлекли к ней еще больше внимания.

Сумка Rabanne / © Getty Images

Le 1969 переиздавалась брендом много раз и продается и сегодня. Тяжелые металлические кольца уже заменили на более легкие, а также сумка доступна в нескольких оттенках. Как и в 1969-м ее полностью собирают вручную.