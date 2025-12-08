Вдохновленная внутренним светом украинцев: бренд представил коллекцию платков в коллаборации с известной художницей

Анна Криволап

Бренд KHUSTYNA в коллаборации с известной украинской художницей Анной Криволап представил коллекцию шелковых платков Luminescence.

Культовые работы, перенесенные на шелковые аксессуары, являются многослойным высказыванием об украинской идентичности и способности находить свет в самые темные времена.

Название капсулы отсылает к феномену холодного свечения, света, видимого в полной темноте. Именно этот образ, по словам команды бренда, является идеальной метафорой для Украины. Это свет, который, несмотря на физическое отсутствие энергетики, продолжает излучаться нашими сердцами.

В основе коллекции — работы из серий «Ленты», «Динамика галицкого барокко», «Причастность» и «Свет сквозь тьму» (или «Блэкауты»), созданной как художественная рефлексия на опыт массированных обстрелов и энергетического террора.

«В моей серии „Блэкауты“ я погружаю город в темноту, но в то же время всегда имею акценты света. Я верю, что свет победит. Эти темные времена сделали нас еще более устойчивыми и смелыми как нацию. Кроме того, эти темные города напоминают мне города детства, где не было так много иллюминации. Это так сказать, романтично-детское восприятие мира. Для меня очень важно, чтобы те, кто коснется этой коллекции, чувствовали надежду» — поделилась Анна Криволап.

Художница отметила, что сегодня искусство должно нести не только красоту, но и смыслы.

«Наше искусство — это и есть наша идентичность. Сейчас культура и искусство стали ресурсом для людей, пространством, чтобы набрать сил и понять, кто мы есть. Это наш культурный фронт», — добавила художница.