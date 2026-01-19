- Дата публикации
Вдохновляются старыми дизайнами: бренд McQueen снова выпустил сапоги, которые носила Кейт Мосс в нулевых
Сапоги с мягким голенищем являются одними из самых горячих трендов обуви 2026 года и мы увидим их в самых разнообразных интерпретациях.
Тренд на моду двухтысячных никак не утихнет и все больше брендов пытаются воспроизводить старые дизайны, которые сводили мир с ума уже более двадцати лет назад. Шон Макгирр, ирландский модельер, который в октябре 2023 года стал креативным директором легендарного бренда McQueen, тоже не устоял перед эпохой гламура, когда все были без ума от Пэрис Хилтон, обсуждали новые платья Бритни Спирс и носили низкие джинсы.
В коллекции весна-лето 2026 дизайнер решил обратиться к архивам и предложил миру новую версию культовых коричневых сапог Buccaneer, которые основатель Модного дома впервые показал миру в коллекции весна-лето 2003.
Точно такие же сапоги носила на пике их популярности британская супермодель Кейт Мосс. Это были сапоги с глубокими верхними клапанами, которые можно носить вверх или вниз, шнуровкой сзади и изогнутыми высокими каблуками, которые напоминали рога. Именно Кейт прославила эту модель, когда носила сапоги в обычной жизни с джинсами и свитерами.
Подобные сапоги с мягким голенищем являются одними из самых горячих трендов обуви 2026 года. Однако популярностью будут пользоваться не только кожаные модели, но и из замши.