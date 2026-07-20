Велюровые костюмы и хлопковые поло: новая коллекция от украинского бренда

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Украинский бренд WEEKEND CLUB представил новую летнюю коллекцию Vacation, которая стала продолжением истории Prevacation. Капсула посвящена моменту, когда долгожданный отпуск уже наступил, а главными ценностями становятся комфорт, свобода и умение наслаждаться каждым мгновением.

Новая коллекция продолжает философию бренда, для которого комфорт — это не только характеристика одежды, но и стиль жизни. Легкие силуэты, естественная цветовая палитра и непринужденные сочетания создают универсальный летний гардероб, который легко адаптируется к различным сценариям отдыха.

Съемки кампании прошли в историческом Gran Hotel Miramar в Малаге — городе, где родился Пабло Пикассо. Средиземноморская архитектура, морское побережье и неспешный ритм жизни стали идеальным фоном для новой истории бренда.

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Символом коллекции стало зеленое яблоко — образ свежести, молодости и нового начала. Оно олицетворяет возможность изменить ритм жизни, восстановить внутренний баланс и напоминает, что настоящий отпуск начинается, прежде всего, с гармонии с самим собой.

В коллекцию вошли велюровые костюмы, хлопковые поло и шорты, кроп-худи, комплекты из фактурного петельного трикотажа, а также кепки в фирменных цветах бренда.

Основу коллекции составили натуральный хлопок, мягкий велюр и трикотажные ткани, сочетающие в себе практичность, комфорт и характерную для бренда непринужденную эстетику.

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