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- Школа стиля
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Велюровые костюмы и хлопковые поло: новая коллекция от украинского бренда
Новая летняя коллекция, вдохновленная отдыхом у моря.
Украинский бренд WEEKEND CLUB представил новую летнюю коллекцию Vacation, которая стала продолжением истории Prevacation. Капсула посвящена моменту, когда долгожданный отпуск уже наступил, а главными ценностями становятся комфорт, свобода и умение наслаждаться каждым мгновением.
Новая коллекция продолжает философию бренда, для которого комфорт — это не только характеристика одежды, но и стиль жизни. Легкие силуэты, естественная цветовая палитра и непринужденные сочетания создают универсальный летний гардероб, который легко адаптируется к различным сценариям отдыха.
Съемки кампании прошли в историческом Gran Hotel Miramar в Малаге — городе, где родился Пабло Пикассо. Средиземноморская архитектура, морское побережье и неспешный ритм жизни стали идеальным фоном для новой истории бренда.
Символом коллекции стало зеленое яблоко — образ свежести, молодости и нового начала. Оно олицетворяет возможность изменить ритм жизни, восстановить внутренний баланс и напоминает, что настоящий отпуск начинается, прежде всего, с гармонии с самим собой.
В коллекцию вошли велюровые костюмы, хлопковые поло и шорты, кроп-худи, комплекты из фактурного петельного трикотажа, а также кепки в фирменных цветах бренда.
Основу коллекции составили натуральный хлопок, мягкий велюр и трикотажные ткани, сочетающие в себе практичность, комфорт и характерную для бренда непринужденную эстетику.