- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Вещи, которые делают образ визуально дороже: Андре Тан дал ценные модные советы
Дизайнер назвал простые стилистические приемы, которые сделают образ элегантным и дорогим на вид.
Использование монохрома
Один оттенок всегда создает ощущение элегантности и дороговизны. Особенно великолепно смотрятся молочные и бежевые оттенки, которые добавляют стиля и утонченности.
Правильные акценты
Ключ к тому, чтобы хороши выглядеть — это узнаваемые комбинации одежды с правильно подобранной сумкой и обувью.
Отбросить все лишнее
Выбирайте меньше логотипов, декора, перегруза. Чем «чище» образ, тем он выглядит дороже.
Комментарии
Сортировать: