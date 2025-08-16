Вещи, которые никогда не надо носить вместе: Андре Тан назвал распространенные модные ошибки

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Оверсайз с оверсайзом

Да, это комфорт и свобода движений, но когда верх и низ свободного кроя — силуэт просто растворяется, образ становится «тяжелым», неконструктивным и не очень крутым. Лучше придерживаться святого правила: если оверсайз вверху, тогда внизу — фасон «карандаш» или что-то приталенное. Это же самое правило работает и наоборот: если юбка объемная, то на верх выбирай облегающий вариант одежды.

Слишком разные оттенки одного цвета

Монолуки — это круто, но тут есть маленький нюанс, но очень важный. Например, теплый бежевый с холодным бежевым, или холодный серый с теплым серым — это не работает, оно может конфликтовать между собой и создавать ощущение, что что-то пошло не так. Лучше выбрать один тон, или играй с контрастами, но осторожно.

Смешивать металлик без концепта

Хоть сочетание серебра, золота и меди сейчас в тренде, без четкого баланса это создает хаос в деталях и уничтожает элегантность образа. Помни: микс должен быть продуманным и гармоничным.