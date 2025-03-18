Веселые, креативные и яркие: туфли от бренда Loewe, созданные Джонатаном Андерсоном

Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон в соцсетях сообщил, что покидает свой пост. Он занимал эту должность 11 лет.
Изначально бренд был довольно консервативным, но Андерсон полностью изменил его восприятие и начал экспериментировать. Дизайнер начал заигрывать с современным искусством, создавая свои коллекции, что очень заметно во многих его творениях.
За эти годы Джонатан придумал для Loewe огромное количество интересных вещей, многие из которых стали "горячими пирожками" моды, ведь получить их было не так и просто. Мы же предлагаем вспомнить самые яркие и необычные модели туфель, которые предлагал этот известный бренд и которые однозначно запомнились из-за своей необычности.
С фигурными каблуками
Эта модель выпускалась маркой в разных оттенках и материалах, но неизменной их деталью был вот такой необычный каблук и квадратный мыс. Выглядела такая модель очень оригинально.
С цветами на каблуках
Вероятно, это одни из самых романтичных и оригинальных моделей туфель за последние годы. Они очаровательно смотрятся и придают образу нежности.
Надутые туфли
Эта модель напоминает те, которые в старом мультфильме носила Минни Маус, однако реальные модницы миксуют модель с платьями и интересными сумками.
С кисточками на каблуках
Пара не на каждый день, но кисточки однозначно смотрятся креативно. Эти босоножки стали одной из культовых пар бренда.
С надувными шарами
Именно с таким декором бренд Loewe выпустил множество туфель, босоножек и сапог. Шары были как у виде каблуков, так и в виде декора.
Но помимо объемных шаров также бренд выпустил множество вариантов туфель с приклеенными к ним резиновыми шарами.
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