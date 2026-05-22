Ветровки / © Credits

Реклама

Пока одни видят в ветровках стильную спортивную ностальгию, другие вспоминают моменты из школьных спортзалов и неудобные подростковые годы. Об этом иронично и честно рассказало издание PureWow.

Кажется, мода окончательно влюбилась в спортивную эстетику 90-х и 2000-х. После возвращения кроссовок на платформе, спортивных штанов и олимпиек очередь дошла до ветровок, тех самых легких курток из шуршащей ткани, которые когда-то были обязательным атрибутом школьных экскурсий и уроков физкультуры.

Спортивная ностальгия

Популярность витривок напрямую связана с глобальной волной ностальгии по 90-м и началу 2000-х. Именно поколение миллениалов и зумеров сделали модными вещи, которые еще недавно казались «антитрендом».

Реклама

Но проблема в том, что одежда часто несет не только эстетику, но и эмоциональные ассоциации. Для многих ветровка — это не образ с модного дефиле, а школьный спортзал, дешевый спортивный костюм, пластиковый звук ткани и воспоминания об уроках физкультуры. Именно поэтому даже самая дорогая дизайнерская модель у кого-то все равно вызывает ощущение «обязательной школьной эстафеты».

Ветровки сложно стилизовать

Теоретически верхняя одежда должна завершать образ и добавлять ему характера, например, кожаная куртка делает образ смелее, а оверсайз-жакет добавляет структуры и уверенности. А вот ветровка часто выглядит так, будто ее надели в последнюю минуту после проверки прогноза погоды.

Отдельный вопрос — ткань. Тот самый характерный шуршащий материал, который является частью «фишки» ветровок, для многих остается психологически связанным со спортивной формой и подростковым неудобством.

Силуэт, который подходит не каждому

Еще одна причина противоречивого отношения к тренду — крой. Большинство ветровок имеют прямой коробчатый силуэт, молнию по центру и объемную посадку. На миниатюрных фигурах такой фасон может «съедать» пропорции и делать образ менее структурированным.

Реклама

Именно поэтому ветровки часто работают только в очень продуманных стилизациях, когда контраст между спортивной курткой и более деликатными вещами выглядит намеренно.

Мода не для всех

Как и с любым сложным трендом, все держится на подаче. На ком-то спортивная небрежность выглядит непринужденно стильно, как вот, например, актриса Зои Кравитц, которая легко интегрирует ветровки в минималистичные образы с шелковыми юбками и каблуками. В такой стилизации спортивный элемент создает нужный контраст и добавляет образу расслабленности.

Но в то же время это один из тех трендов, который трудно «научиться» носить через TikTok или модные инструкции, потому что он либо резонирует с личным стилем, либо нет.

Сегодня мода все чаще романтизирует вещи, которые раньше считались странными, неуклюжими или даже безвкусицей, например, ортопедическая обувь, спортивные очки, функциональные куртки или туристическая эстетика. Ветровка идеально вписывается в эту тенденцию «нарочитой неудобства», где главное — не традиционная красота, а характер образа.

Реклама

Возвращение ветровок доказывает, что современная мода все больше строится не только на красоте, но и на эмоциях, ассоциациях и ностальгии. Для кого-то это стильный символ спортивного шика, а для кого-то — возвращение подростковых лет, которые невозможно «развидеть».

Новости партнеров