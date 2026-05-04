Виктория Бекхэм рассказала, что предпочитает обычную футболку и как ее усовершенствовать деталями

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Виктория Бекхэм давно доказала, что понимает язык современного гардероба. Бывшая участница Spice Girls, а сегодня — один из самых влиятельных британских дизайнеров, построила модный бренд, известный своим минимализмом и вниманием к базовым вещам, об этом рассказало издание Woman&Home.

В 2008 году Бекхэм впервые вышла на подиум в качестве дизайнера, и с тех пор ее подход к одежде стал синонимом «умной простоты». Особое внимание она уделяет именно базовым вещам, тем, которые формируют основу гардероба.

Одной из таких вещей стала белая футболка, которую она неоднократно называла личным «объектом одержимости».

Белая футболка — не так проста, как кажется

В разговорах и интервью Бекхэм неоднократно подчеркивала, что даже самую простую вещь нужно продумывать до мелочей. Для нее идеальная футболка — это баланс нескольких параметров:

правильная длина рукава

идеальная высота горловины

качественная хлопковая ткань

продуманная посадка, которая не утяжеляет силуэт

Именно эти детали определяют, выглядит ли вещь элегантно или просто «обычно».

Крой важен

Особое внимание дизайнер уделяет силуэту. Ее подход, всегда чистые линии и комфортная, но продуманная форма. Белую футболку она создает так, чтобы она не создавала лишнего объема в талии, легко заправлялась в пояс без лишних складок и мягко повторяла линии тела.

Отдельный акцент — немного укороченный крой, который позволяет гармонично сочетать футболку с высокой посадкой брюк или юбок.

Вещь, которая меняет гардероб

Именно такая футболка становится основой капсульного гардероба. Она легко адаптируется к разным стилям и ситуациям:

С широкими джинсами. Укороченный силуэт подчеркивает талию и создает баланс с объемным низом.

Под костюм. Минималистичная футболка идеально ложится под пиджак и не создает лишнего объема даже в плотных силуэтах.

С джинсами и блейзером — это классика, которая благодаря правильной посадке выглядит современно и собранно.

От подиума до масс-маркета

Подход Бекхэм к базовым вещам стал частью массового тренда — внимания к базовым вещам. Она также участвовала в коллаборациях с масс-маркет брендами, где ключевая идея оставалась неизменной. даже простая вещь должна быть продуманной до мельчайших деталей.

Белая футболка — это не фон для образа, а его основа. И именно поэтому она заслуживает столько внимания, сколько мы обычно отдаем сложным вещам. Опыт Виктории Бекхэм показывает, что стиль не всегда о сложности, а скорее о точности. И если найти «ту самую» футболку, вдруг оказывается, что весь гардероб начинает работать иначе.

