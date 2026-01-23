Виктория Бекхэм рассказала о предмете гардероба, который, по ее мнению, должен быть у каждой женщины

Виктория Бекхэм youtube.com_@callherdaddy / © YouTube

От подростковых лет с прыщами до международной звезды стиля, Виктория Бекхэм прошла непростой путь. Ее жизненная история — это не только музыка и красные дорожки, но и понимание моды как инструмента уверенности и самовыражения. После того как она основала собственный бренд в 2008 году, Виктория стала символом современной элегантности.

Во время промотура своего документального фильма, специально для выпуска «Call Her Daddy» она ответила на вопрос о том, какой предмет гардероба должен быть у каждой женщины. Ее ответ — идеальный смокинг-жакет или идеальные джинсы. Если с последними все более-менее понятно — каждая женщина знает ценность правильно подобранных джинсов, то жакет выглядит как смелый шаг, который отрицает стереотипы и сочетает женственность с силой.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Почему именно смокинг-жакет

Заимствованный из мужского формального стиля, женский смокинг-жакет имеет четкую посадку, элегантные лацканы и классический однобортный или двубортный фасон. На первый взгляд, это может показаться редким предметом для ежедневного обихода. Но если вспомнить икон стиля, как Yves Saint Laurent с его культовым Le Smoking или Бьянку Джаггер с легендарным свадебным костюмом, становится понятно, что смокинг-жакет — это символ силы, уверенности и независимости, который способен перевернуть любой образ. Этот предмет гардероба универсален:

подойдет любой фигуре

сочетается как с вечерней юбкой, так и с базовыми джинсами

придает уверенности даже в самые стрессовые дни.

Настоящий смокинг-жакет — это стильный триумф, когда «нечего надеть». Он помогает почувствовать себя уверенной и готовой занять собственное пространство.

Не важно, ходите ли вы на благотворительные гала-вечера и королевские мероприятия, как Леди Бекхэм. Идеально подобранный смокинг-жакет может стать вашим секретным союзником в повседневной жизни. Он дарит стиль, силу и смелость, а также универсальность, которую сложно переоценить.

Поэтому в следующий раз, когда откроете шкаф, вместо того чтобы паниковать, просто наденьте свой идеальный жакет и мир станет вашим.