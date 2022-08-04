Винтажное платье из секонд-хенда: история двух потрясающих свадебных нарядов

Каждая невеста хочет быть неотразимой и чтобы ее свадебный образ не был похож ни на какой другой. Кто-то ради этого покупает дизайнерские платья, кто-то шьет наряды своей мечты на заказ, но вот 20-летняя студентка из США по имени Лили Суинделл не хотела тратиться на свадебное платье и приобрела два своих наряда в секонд-хенде.

В обычной жизни Лили предпочитает не покупать новых вещей, а отдает предпочтение тому, что продается в секонд-хендах. Девушка покупает вещи, переделывает их и дает им новую жизнь, а затем оставляет себе, продает на своем сайте или через соцсети. Именно поэтому Суинделл сразу знала, что ее свадебное платье тоже будет "из вторых рук".

Через несколько месяцев после того, как ее парень сделал предложение, Лили отправилась в Галвестон, штат Техас, где наткнулась на свадебное платье 1970-х годов, которое стоило всего 50 долларов. Девушка сразу поняла, что этот наряд идеально подходит для ее свадебной церемонии, которую она хотела сделать в ретро и бохо-стиле.

Свадебное платье Лили Суинделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

В оригинале платье имело горловину с рюшами, длинные кружевные рукава и многоярусную юбку. Найденное платье невеста решила немного изменить и отнесла к знакомой швее. Поскольку свадьба Лили должна была состояться в теплое время года, она не хотела оставлять длинные рукава, а также избавилась от высокого воротника, но при этом оставила нетронутыми кружево на декольте.

Свадебное платье Лили Суинделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

Приобрела платье невеста за 50 долларов, а изменения ей обошлись в 60 долларов, таким образом, суммарная стоимость - 110 долларов.

Свадебное платье Лили Суинделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

"Я нашла почти такое же платье в BHLDN и могла бы купить его за 2000 долларов, — сказала она в интервью Insider. — Но вместо этого я купил его за 50 долларов".

Также девушка очень хотела, чтобы у нее был второй наряд, более удобный, в котором она могла бы станцевать, и когда Лили наткнулась на еще одно выпускное платье 1950-х годов, она поняла, что ее мечта может стать реальностью. Наряд обошелся девушке в 100 долларов (изначально оно стоило 125 долларов, но она уговорила продавца снизить цену), она его укоротила, заменила молнию на спине, вшила и убрала бретельки. Изменения обошлись девушки в 50 долларов.

Свадебное платье Лили Суинделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

"Оно просто упало мне на колени. Я даже никогда не искала его", - сказала она о платье в том же интервью.

Свадебное платье Лили Суинделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

Также немаловажно в этой истории и то, что винтаж любит и уже муж Лили - Блейк Суинделл. Молодой человек тоже сменил два костюма, один из которых приобрел на eBay и сам перешил его, а вот второй костюм ранее принадлежал его отцу.

Свадебное платье Лили Суинделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

На странице в Instagram она также рассказала, что все украшения были сделаны их руками, а также они приготовили дома еду и принесли свои цветы.

Свадебное платье Лили Суинделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

"Я знаю так много людей, которые брали кредиты и занимали много денег или брали из своих сбережений, потому что они хотят идеальную свадьбу. Нам не нужно было беспокоиться об этом, и было так здорово", - призналась Лили.

Несколькими красивыми снимками со свадьбы Лили и Блейка поделился их свадебный фотограф.

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