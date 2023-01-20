Винтажное платье за 100 фунтов: невеста из Лондона показала, как переделала наряд в стиле 70-х

Заботясь об экологии, многие девушки все чаще выбирают свадебные наряды из винтажных магазинов или секонд-хендов. Так сделала и невеста из Лондона по имени Пип Джолли - дизайнер обуви и знаток коктейлей.

Девушка уже много лет выбирает для себя переработанные вещи, вещи из винтажных магазинов и секонд-хендов, поэтому, когда ей пришлось искать свой свадебный наряд, она точно знала, что покупать новый не будет, а выберет что-то, что уже было в употреблении. Тем более что часто это дает возможность хорошо сэкономить.

Историей своего образа невеста, которая вышла замуж в начале осени 2022 года, поделилась с изданием Cosmopolitan.

У Пип и ее жениха была необычная свадьба - темой праздника был фильм 1996 года "Ромео и Джульетта" и "Студия 54" - культовый ночной клуб и всемирно известная дискотека, прославившаяся легендарными вечеринками. Именно поэтому невеста, которая также очень любит 70-е, решила, что ее платье должно быть в соответствующем стиле.

"У меня было примерное видение того, что я хотела, и это было не просто современное свадебное платье. В любом случае, я ношу только винтажные и эковещи, поэтому я знала, что свадебное платье будет чем-то винтажным. И я очень люблю моду 70-х", - сказала Пип, также отметив, что не хотела тратить много денег на наряд, поскольку знала, что будет его носить всего несколько часов.

В результате платье обошлось невесте в 100 фунтов (это около 4535 гривен).

"Я бы назвала его культовым свадебным платьем 70-х. Оно действительно облегающее сверху, с большой юбкой, маленьким шлейфом, огромными рукавами и потрясающим вырезом. Оно также покрыто кружевом, это красиво. Это было платьем моей мечты".

Также девушка отметила, что ее не очень заботило состояние наряда, потому что она знала, что химчистка все исправит. Когда она купила наряд, на нем было несколько пятен. Также Джолли обратила внимание на то, что многие винтажные платья 70-х очень маленьких размеров, поэтому, когда она нашла свое, была невероятно счастлива.

Но было одно "но" - в талии и по длине платье подошло идеально, а вот в бюсте было мало, поэтому она занесла его в ателье и немного переделала. В результате швея удалила молнию сделав спину полностью открытой.

Свое милое свадебное платье со шлейфом, рюшами и рукавами-колоколами девушка дополнила фатой, венком из цветов и туфлями, дизайн которых сама же и разработала.

А что касается жениха, то его образ тоже был концептуальным. Ткань для костюма Пип купила на фабрике, которая продает рулоны, оставшейся от массового производства одежды. Подружки невесты также были в винтажных образах.

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