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- Школа стиля
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Вместо голубя теперь кот: Модный дом Valentino выпустил сумку, которая удивляет ценой и видом
Аксессуар бренд продает за почти 6 тясч долларов.
После выхода второго сезона сериала «И просто так…» все заговорили о бренде JW Anderson и его сумке в виде голубя. Этот аксессуар на протяжении нескольких лет не давал покоя многим — кто-то его высмеивал, а кто-то наоборот умилялся им. Однако успех этой сумки задал тренд на подобные аксессуары и многие бренды попытались его повторить.
Теперь необычной сумкой восхищает Модный дом Valentino — итальянский люксовый бренд в коллекции весна-лето 2025 презентовал сумку в виде кота, которая называется Le Chat de La Maison (с французского — «Домашний кот»). Аксессуар появился в дебютной коллекции модельера Алессандро Микеле для этого бренда.
Сумка похожая на ретро-статуэтку из пятидесятых, с яркими пастельными узорами, розовыми ушами и широко раскрытыми глазами, а стоимость такого аксессуара 5 800 долларов. Согласно сайту бренда, сумка расписана вручную, имеет магнитную застежку и длинную ручку-цепочку. Она напечатана на 3D-принтере.
Это ироничный и одновременно роскошный аксессуар, который создан модельером, чтобы эпатировать и его уже выбрали для своих образов не только модники, но и некоторые знаменитости.
Шарлотта Лоуренс на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.
Clairo на гала-вечере Института костюма в Метрополитен-музее.
Колман Доминго на четвертом ежегодный Гала-вечер Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Лауфей на 78-й церемоним вручения премии «Тони» в Нью-Йорке.
Джефф Сатур во время показа женской коллекции Valentino осень-зима 2025-2026 в рамках Парижской недели моды.