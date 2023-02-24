Военная роба и рубашка с эротическими мотивами: украинский дизайнер, который служит в ВСУ, представил коллекцию

Дизайнер из Киева Дима Макеев представил коллекцию одежды под названием "Один из нас/Тот, кто перед тобой". Ее дизайнер разрабатывал, когда уже нес службу в рядах Вооруженных сил Украины.

"Коллекция посвящена моему опыту семи месяцев в ВСУ. Для меня одновременно открылись слова "братство" и "разность". Никогда не знаешь, кто перед тобой. Ожидания оказываются неверными – хоть отрицательными, хоть положительными.

Однако непредсказуемыми. Коллекция об этом – о разных лицах людей, о взаимодействии с тем, кого видишь, и от кого не ждешь ничего кроме подлинности. Именно это мы видим в повседневной жизни находящейся в войне страны: себя настоящих и людей вокруг", — поделился Макеев.

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Коллекция состоит из артефактов, которые собрал и переработал дизайнер: военная роба из дикого черного шелка и унисекс костюмы. Мимо притворной формальности на их поверхность пробиваются разрезы, на рубашках появляются прозрачные вставки из сетки, а иногда брюки комбинируются со знаковыми для дизайнера шелковыми бандажами.

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Эта открытая, обнаженная часть коллекции выступает в противовес более сдержанной – где закрытая под воротник-стойку рубашка-петчворк создается из блестящего черного атласа, где рубашки и шорты сделаны из платков, чудом уцелевших в квартире Димы, в которую попала российская ракета. Где на азиатский манер застегивается рубашка пудрового шелка, покрытая иллюстрациями с эротическими мотивами.

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Артистическая коллекция и съемка дизайнера ссылаются одновременно на несколько культурных явлений – первый в Украине журнал о гей-движении в стране и ЛГБТ-сообщество "Один из нас" и на легендарный кадр обнаженных Джона Ленона и Йоко Оно – этим кадром Макеев показывает поддержку каждого из нас в это время, раздетых в своей искренности, показывая себя истинных.

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

К слову, художественные коллекции одежды Димы Макеева исследуют человеческую природу через темы фетиша, квир, БДСМ и других культур, которые создают новые измерения человеческой личности вместе с повседневной средой, которая нас формирует. Поэтому Макеев создает диалог между собственным опытом – корнями, воспоминаниями, постсоветским детством, украинской взрослостью, нынешней военной рутиной – и рождающейся в этом опыте сексуальностью.

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