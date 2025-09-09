- Дата публикации
Воздушные кимоно, легкие тренчи и нежные платья: бренд C.ICON презентовал коллекцию на Украинской неделе моды
В новой коллекции сочетались легкие силуэты, деликатные ткани и цветочный принт.
Львовский бренд экспериментальной одежды C.ICON в рамках Ukrainian Fashion Week представил свою новую коллекцию сезона весна-лето 2026. На ее создание вдохновили романтические сны, которые хочется проживать наяву.
Коллекция характеризуется богатством форм верхней одежды: воздушные кимоно, легкие тренчи и жилеты. Их гармонично дополняют нежные платья, легкие сезонные костюмы и комплекты с капри.
Цветовая палитра подчеркивает цветочное настроение линейки: розовые и зеленые оттенки в сочетании с деликатным принтом и спокойными тонами молочного и пастельно-желтого.
В коллекции прослеживается узнаваемый почерк бренда - стежка. На этот раз она выполнена на легких тканях - шелке и органзе, которые сохраняют воздушность и мягкость, подчеркивая при этом мастерство работы с деталями.
Новая коллекция - это переосмысление функциональности через форму, свобода самовыражения, которая не подчиняется стандартам.
К слову, бренд с 2017 года переосмысливает пуховые изделия по концепции Mix&Match. Собственное производство дает возможность бренду контролировать качество на всех этапах - от выбора наполнения до сложной стежки, создавая стильные и функциональные вещи.