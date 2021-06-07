Воздушные шары и модели в "космических" образах: эпатажный Жан Грицфельдт представил новую коллекцию посреди поля

Украинский дизайнер устроил фэшн-показ в рамках фестиваля воздушных шаров.

Эпатажный украинский дизайнер Жан Грицфельдт накануне 10-летия своего бренда Jean Gritsfeldt презентовал "космическую" коллекцию сезона осень-зима 2021/2022 под названием "Мы заложники созвездий: Начало света", созданную в коллаборации со стилистом Назаром Дидыком. Коллекцию модельер посвятил всем мечтателям. Она рассказывает историю о Вселенной и 12 знаках Зодиака.

Жан Грицфельдт /Фото Алины Онопы

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Жан обожает удивлять публику выбором неожиданных и необычных локаций для своих фэшн-показов. Нынешнее место тоже приятно удивило поклонников и друзей дизайнера. Фэшн-ивент состоялся посреди поля. Модели дефилировали на фоне 25 разноцветных воздушных шаров, которые поднялись в небо, — это было просто фантастически.

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Кстати, Грицфельдт на финальный выход спустился именно с воздушного шара.

Показ состоялся в рамках фестиваля воздушных шаров "Монгольфьерия". Жан вместе с организатором фестиваля Сергеем Скалько отдали дань природе и возрождению — главной силе, которая вдохновляет на новые идеи.

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

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По их словам, в эпоху пандемии они хотели напомнить, что сама природа наполняет всех нас энергией и дарит неудержимое желание к полетам мечты.

"Мы убеждены, что каждый из нас, несмотря на астрологические прогнозы, сам выбирает, по какому вектору строить собственную жизнь и настроение", — сказал Жан.

Для Леди.ТСН.ua дизайнер объяснил, почему именно эту локацию он выбрал для показа: "Потому что космос, воздух, полеты. Хочется порхать, а не втаптывать эту землю, иногда даже бессмысленно, хочется, чтобы это было только со смыслом. Сегодня, надеюсь, у нас получилось со смыслом".

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

К слову, впервые образы коллекции Грицфельдта появились в его дебютном fashion-клипе "Звезды замерзли" от режиссера Тараса Голубкова.

Коллекция состоит из вещей с космическими принтами, любимыми дизайнерскими пайетками, изображением самого харизматичного пришельца всех времен — Альфа, и аксессуаров из переработанного пластика.

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

"После периода пандемии нам всем нужно вдохновение, нам нужна надежда и любовь. Потому что люди немного устали от этого прессинга, от клеток, в которые нас хотят посадить в какой-то момент. Давайте не забывать, что мы свободны. Космос — это тоже о свободе, несмотря на то, что в этой свободе существует порядок", — пояснил Грицфельдт идею своей коллекции.

Фото Serge Bazilic

Фэшн-показ посетили солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, певица, Lilu, Светлана Вольнова, Вячеслав и Ирина Дюденко, Виталина Ющенко, Ксения Бугримова, Игорь Захаренко и другие.

А одна из поклонниц Жана подарила ему отметку на Google Maps, посвященную коллекции. Отныне Secret place by Jean Gritsfeldt навсегда останется на карте Украины.

Жан Грицфельдт /Фото Алины Онопы

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Показ коллекции Jean Gritsfeldt "Мы заложники созвездий: Начало света" (32 фото)

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