Все дело в цвете: невеста произвела фурор розовым платьем на свадьбе, но в Сети столкнулась с критикой

31-летняя австралийская невеста Камиль Лескай вышла замуж в ноябре 2022 года, но для церемонии решила выбрать не традиционное белое платье, а наряд в нежно-розовом оттенке от австралийского бренда couture+love+madness. Впервые похожее платье она увидела в Instagram, влюбилась в него и поняла, что именно в нем хочет выйти замуж. Наряд был сшит для невесты по индивидуальному заказу за 6500 австралийских долларов, это около 4400 американских долларов.

Платье невесты было на одно плечо, единственную широкую бретельку украшал огромный бант, а юбка со шлейфом была расшита рюшами, которые придавали ей объема и напоминали цветы. Образ она дополнила серьгами, букетом и очень элегантной укладкой.

Розовый цвет девушка выбрала, поскольку очень его любит, часто носит, и как сама говорит: "Он большая часть моей личности". При этом гости не знали, какое она выбрала платье, тем более какого оно цвета. Перед свадьбой невеста попросила, чтобы все гости пришли на мероприятие в белом, но зачем не объяснила. Таким образом она хотела всем сделать сюрприз.

Через несколько дней после свадьбы счастливая Камиль выложила видео с мероприятия в TikTok, где у нее на то время было около 300 подписчиков. В коротком ролике девушка впервые появляется в розовом свадебном платье перед своими подругами и мамой, и они в восторге радуются оригинальному выбору невесты.

Однако буквально за день ролик стал вирусным, и многие пользователи соцсети начали писать оскорбительные сообщения невесте в комментариях из-за ее платья, но, в частности, из-за его цвета. Люди писали девушке, что ее платье уродливое, что они ненавидят ее образ, а также сравнивали ее наряд с рулоном туалетной бумаги.

"Я была сбита с толку комментариями, потому что просто не ожидала, что это станет вирусным. Я не инфлюэнсер и не понимаю, почему многих людей так заботит то, какое платье я ношу, или почему они считают его таким спорным. Я не хотела, чтобы эти комментарии беспокоили меня, потому что я люблю свое платье, и не хотела, чтобы это испытание изменило мое отношение к нему", - рассказала Камиль.

Просматривая комментарии, девушка заметила, что многие из них были написаны под фейковыми аккаунтами. Однако терпеть нападки она не хотела и решила ответить троллям. Камиль и ее подруги сделали скриншоты обидных комментариев, поскольку после ее реакции люди начали их удалять, а затем записала видео, где вместе с подругами зачитала некоторые.

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