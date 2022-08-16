Всего за 24 доллара: невеста купила платье в секонд-хенде и превратила его в свадебный наряд мечты

Плате для главного дня в жизни не обязательно должно быть дорогим или дизайнерским и часто невестам в поисках их идеального свадебного платья помогают винтажные магазины или даже секонд-хенды.
Американка по имени Маранда Вандергрифф знает, как жить экономно. На протяжении многих лет девушка и ее семья участвуют в качестве моделей-добровольцев в показе винтажной моды в магазине Goodwill - это сеть американских секонд-хендов.
В интервью изданию Insider, Маранда рассказала, что 2014 году она примерила свадебное платье в стиле 70-х с зубчатой отделкой и с кружевной аппликацией спереди, но так и не надела его на подиум. После показа платье было выставлено на продажу за 30 долларов. Как модель, она имела право на скидку 20%, поэтому купила свадебное платье всего за 24 доллара.
"Я купила его, хотя не собиралась жениться ни в тот момент. Это был просто вариант, который у меня был на будущее", - сказала девушка.
В то время своей жизни Маранда встречалась с парнем, который в скором стал ее мужем. Предложение возлюбленный сделал ей в 2019 году, а летом 2020 они поженились. История с платье набрала популярности в Сети после того, как Маранда решила снять видео о создании своего платья и выложила ее в TikTok. За короткое время ролик завирусился.
@marandavandy Reply to @shaylynnwatkins8 I found my dream dress at a pretty unusual store #weddingdress #vintageweddingdress #goodwillfinds #vintagewedding #weddingtok #thriftedwedding ♬ Enchanted Forest Walk (3 Min) - CrazeMusic
Она рассказала, что когда пришло время перешить платье, обратилась за помощью к маме и бабушке. В платье девушка решила изменить рукава, использовав для них кружевную ткань, которую ее мама купила во время поездки в Великобританию в 2020 году. Вандергрифф также использовала в наряде небольшие бусинки из свадебного платья ее матери, сшитого вручную.
Невесте, ее маме и бабушке потребовалось около шести недель, чтобы перешить платье. Также она рассказала, что в 2019 году набросала эскиз образа, в котором хотела бы выйти замуж, и в итоге все вышло идеально.
"Свадебное платье было почти идентично моему первоначальному видению. Я была в восторге от того, что смогла воплотить это видение в жизнь", - сказала она.
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