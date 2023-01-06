Всего за 25 долларов: девушка нашла потрясающее свадебное платье в секонд-хенде

Иногда в подобных магазинах можно найти настоящие сокровища.
Во время шопинга в секонд-хенде Goodwill девушка по имени Джулс решила примерить свадебное платье, которое продавалось всего за 25 долларов - это около 900 гривен.
Наряд моднице подошел идеально, а видео, после того как она его опубликовала в TikTok, стало вирусным. Многие пользователи соцсети были в восторге от наряда и его цены.
Платье было в идеальном состоянии, у него не было рукавов, а декольте и талию украшало кружево. Также на спине наряда были пришиты маленькие шифоновые пуговки. Кто дизайнер платья, неизвестно, как и то, кому оно принадлежало ранее.
@user6391846291 everything i want #fyp #DontQuitYourDaydream #UltaSkinTok #thrifting #fashion #goodwill ♬ original sound - Ursa
После того как ролик завирусился, Джулс пришлось написать в комментариях, что платье она не купила, а только решила примерить.
А вам понравилось это платье? Оставьте свою реакцию ниже.
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