Всего за 25 долларов: невеста купила роскошное свадебное платье в комиссионном магазине

Во время планирования свадьбы не все девушки хотят и тем более могут позволить себе дорогой наряд. Некоторые в поисках наряда для праздника часто обращаются в комиссионные магазины, где находят потрясающие платья с историей или настоящий винтаж, который просто ждал своего звездного часа.
Такая история произошла и с девушкой по имени Джулия, которая совершенно случайно нашла свой наряд 30 декабря 2023 года в комиссионный магазин Hospice of Palm Beach County Foundation Resale Shop в штате Флорида. Она увидела идеальное свадебное платье, висевшее на одной из вешалок.
"Я перемерила много платьев в бутиках и всегда знала, что хочу что-то более простое, но вневременное", - рассказала она изданию People. "Когда я увидела это платье в комиссионном магазине, я сразу поняла, что это то самое".
По счастливой случайности, "вневременное, элегантное и воплощение мечты" платье подошло идеально. "Я была бы так разочарована, если бы нашла платье своей мечты в комиссионном магазине, а оно не подошло - к счастью, оно было идеальным!" - продолжает Джулия. "На платье была оригинальная бирка и нашивка снизу, чтобы придать ему больше объема, и оно сидело как влитое".
Джулия также вспоминала, как вышла из примерочной, чтобы показать платье сестрам, матери и свекрови, и все согласились, что оно сшито специально для нее.
"Мы все знали, что это идеальное платье", - говорит Джулия. "Я даже не посмотрела на ценник. У всех нас отвисли челюсти, когда мы поняли, что оно стоит всего 25 долларов, мы не могли поверить своим глазам".
@juliasjems I STILL CANT BELIEVE THIS IS REAL LIFE #thriftedweddingdress #thriftedwedding #weddingdress #weddingdressreveal #fyp #foryoupage #fypシ ♬ original sound - juliastern10
Единственное изменение, которое было сделано в платье, это небольшая подгонка бретелей. Затем его отдали в химчистку, где его профессионально почистили и отутюжили перед важным днем.
@juliasjems Felt like a vintage dream #vintagewedding #beautifulwedding #winterwedding #thriftedweddingdress #velvetdress #fyp #foryoupage #princessballgown #blacktiewedding ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design
Особым штрихом к наряду невесты стало то, что она дополнила свое свадебное платье фатой, сшитой ее бабушкой, которая использовала кружево от свадебного платья матери Джулии 1995 года.
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