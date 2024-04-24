Вязаные платья, сумки и обувь: горячий тренд лета 2024, который будут носить все

В этом теплом сезоне мы будем часто видеть изделия связанные крючком и спицами.
Поскольку популярность стиля Y2K никуда не делась, а только набирает обороты, возвращая нам майки с принтами, бантики и многослойность, теперь дело дошло и до вязаных изделий. Прошлым летом особенно популярны были вязаные топы и увидеть их можно было у многих брендов, но в этом году тренд вышел на новый уровень.
Проанализировав модные тенденции сезона весна-лето 2024, мы точно можем сказать, что помимо топов в тренде в этом теплом сезоне будут также вязаные платья, юбки и даже обувь.
Кроп-топы
Вязаные крючком изделия - это практичные и легкие вещи, которые идеально подойдут для жаркого дня. Обычно подобные изделия изготавливаются из натуральных нитей, что также поможет проще пережить жару, поэтому их можно надевать на пляж и во время отдыха.
В новом сезоне бренды предлагают вязаные крючком бра, юбки с разрезами, купальники и даже трусы. Очень элегантно будут выглядеть топы с расклешенными рукавами и шнуровкой.
Бохо и ретро-эстетика
Чаще всего вязаные наряды созданы в бохо или ретро-эстетике, поэтому всегда хорошо будут сочетаться с эспадрильями, снегбэками, сандалиями или казаками. Вязаные топы идеально будут смотреться со свободными штанами и джинсами, а платья - с косухами.
Особенно популярностью будет пользовать бахрома разной длины и так называемый "бабушкин квадрат" - вязаная техника в стиле пэчворк.
Но не стоит забыть во время выбора о классике, например, оттенках латте. Такие платья лаконичного дизайна послужат вам долго и станут базовой летней вещью.
Яркие цвета
Будьте готовы к взрыву цвета и фактуры этим летом. Многие дизайнеры представили довольно яркие модели вязаные крючком опять же навевая на нас эстетику 80-х. Этим летом в продаже будет много вариантов красных, желтых, голубых и бирюзовых вязаных нарядов.
Свадебная мода
Если вы планируете свадьбу на пляже - вязаное платье - идеальный вариант для такого праздника. Носить такой наряд наряд можно с лаконичной прической, босоножками или с сандалиями.
В белом цвете бренды предлагаю особенно много вариантов нарядов и с вязкой разного размера и типа.
Аксессуары
Также в тренде летом 2024 года будут вязаные аксессуары - сумки, украшения и даже обувь. Если ранее подобные изделия в основном причисляли к пляжной моде, то теперь их рекомендуют вписывать в свою повседневную городскую жизнь и сочетать с разными вещами и текстурами.
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